115學測數學A史上最難 高中老師：解題解到懷疑自己

115學年度大學學測於今（17）日登場，第一科考科為數學A，高中數學老師認為今年出題偏難，能夠明顯區別學習數學A、B的考生。（李侑珊攝）

115學年度大學學測於今（17）日登場，第一科考科為數學A，高中數學老師認為，考題偏難，可說是為了學習數學A考生設計的題目，且難度趨近於113學年度的數學A，「負擔太大」，不利於習修數學B的考生作答，「解題解到懷疑自己」，可說是歷年最難的數學A。

大考中心於今日舉行記者會，邀請台北市高中數學老師於考後分析考題。

陽明高中數學老師蘇順聖表示，今年數學A的出題占比，高一約 4 成、高二約6 成，且需要理解的數學觀念較多，明顯突顯數學A與數學B的差別，而題幹方面則是敘述明確，不過得掌握核心觀念才能破題，明確顯示整份考題以數A課程內容為出題方向。

蘇順聖提到，綜觀整體題目，難易度較去年提高，每大題有照難易度排列，其中約30％的題目，對於在校修習數B考生而言，無法解決，「學習數學B的考生沒辦法在這份考卷占到便宜，負擔太大。」

蘇順聖進一步分析，今年數學A考法與113學年度數學A很相似，考題難到足以鑑別在校學習的是數學A還是數學B的考生，不過113學年度的中間題型還是比較多，對考生來說答題不會太難，但今年出題偏重於邏輯，即便題幹敘述清晰，但考生要具備足夠的數學概念才敢下筆，導致這份考題可說是歷年來看過最難的數學A，老師們也花了比往年更多的時間討論。

蘇順聖指出，這次中間題目比較少，數學A的考生如果有掌握好課本知識，也要花很多時間練習推倒程序等難題。

建國高中數學老師許為明說，今年數學A確實難題不少，像是單選第5題的方陣，過去在學測很少見，多選12題則是未知係數太多，「解題解到懷疑自己」，不過像是第18題與第19題，則是屬於課本的題目，希望這樣的題型能多一點，給學生一點信心。

至於考題難易度，多半能鑑別考生程度，但題目出得難，到底能否有效篩出資優生？蘇順聖說，難題在測驗上是需要的，不然學生全部都考高分，分不出程度好壞，也不是件好事，只是這份考題對考生來說挑戰太大，推理題型太多，讓一般學生難以負荷。

