115學測數學A難度提升 多選題難度落差成關鍵

臺北市高中數學科教師群分析數學A試題

115學年度學測第一天，上午考數學A，應到考生9萬2,951人，實到9萬585人，到考率97.45%。今年數學A試題整體難易度較去年提高，各大題仍依難易程度排列，試題明確突顯數學A課程核心內容，整體評估為中間偏難。

高中數學老師指出，今年數學A取材涵蓋高一與高二課程，其中高二內容比重約6成，藉此清楚區隔數學A與數學B的學習差異。試題文字量與去年差不多，但需要理解與運用的數學觀念更多，考生必須真正掌握核心概念才能下筆作答；同時，約有3成題目對於在校修習數學B的考生，需額外自學才能順利應考。

陽明高中蘇順聖老師表示，今年試題在數學邏輯與推理能力上的要求相當明確，題幹敘述雖然清楚，但解題門檻提高，學生若未熟悉課本核心觀念，將難以順利作答。他認為，今年數學A試題整體難度較往年明顯提升，可說是近年來相對最難的一份試卷，也使數學A與數學B考生的鑑別度更加明顯。

在題型表現上，蘇順聖老師指出，各大題第一題多為課本程度，約可讓考生取得2至3成基本分，但多選題後段難度偏高，且計算與判斷程序繁複，對時間掌控造成不小壓力。他建議考生仍應優先完成單選題，再處理選填與混合題，避免在多選題耗費過多時間。

建國高中郭仲祐老師補充，多選題雖有部分題目與課本例題相近，但多數題目呈現「前易後難」的選項設計，考生往往能快速完成前兩個選項，後續選項則需大量判斷，導致完整得分不易。他建議，未來命題可適度縮小選項間難易落差，提升學生在多選題中完整作答的機會。

建國高中許為明老師則指出，今年難題主要可分為「觀察力型」與「耐心型」兩類，例如單選題部分涉及三維向量與線性變換概念，對多數考生而言較為陌生；多選題中未知係數較多的題型，則考驗考生是否願意持續嘗試。他認為，中偏難與困難題比例偏高，可能影響考生信心，建議未來可增加與課本連結的基礎題比例。

整體而言，高中老師認為，今年數學A試題鑑別度高，有助區分考生程度，但也期盼未來難易度能更趨穩定，接近113學測數學A水準，同時在多選題選項設計上，降低難度落差，減輕考生作答負擔。