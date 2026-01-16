115學測明天登場！今下午開放看考場 大考中心提醒「1物」記得帶

▲ (圖/資料照片)

115 學年度學科能力測驗將於明(17)日至19日登場，大考中心表示，今(16)日下午2點至4點開放查看試場及座位，考生若需要查看試場及座位，請於規定時間內前往。大考中心也提醒，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供身分查驗，請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本，有效證件不包含學生證。

115 學年度學科能力測驗明日起舉行，今日下午2點至4點開放查看試場及座位，考生如需要查看試場及座位，須於規定時間內前往，其餘時間皆不開放。大考中心表示，各考試地點「試場平面圖」，可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「學科能力測驗」專區「考試訊息」公告試場分配表頁面，點選分區試場配置圖。

大考中心也提醒，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供身分查驗，請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。應試有效證件含：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。須注意的是，有效證件不包含學生證；健保卡需要有照片才是應試有效證件。

