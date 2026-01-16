115學測明登場！12萬考生注意：「沒帶有效證件恐扣分」冷氣開放條件曝

記者簡浩正／台北報導

115學年度學科能力測驗將於17日至19日登場。（圖／記者簡浩正攝影）

115學年度學科能力測驗將於明（17）日至19日登場，報名人數超過12萬1500人，考生們摩拳擦掌，準備在試場大展身手。大學入學考試中心提醒，考生務必攜帶應試有效證件正本，並提早出門；同時詳閱試場規則與違規處理辦法，以免因疏忽影響成績；另，各考（分）區試場與座位今日下午2時至4時開放考生查看，其餘時間不再開放。

歷年違規最大宗 為未攜帶應試有效證件正本供查驗

大考中心表示，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供身分查驗。請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。應試有效證件含：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。另提醒，有效證件不包含學生證；健保卡需要有照片才是應試有效證件。

考試當日，建議考生盡量提早出門以避開進入考場學校時的人群聚集，另呼籲接送考生之親友，請勿於考（分）區門口逗留，造成人潮擁擠，影響考生應試。

未攜帶應試有效證件正本的補救方式

大考中心指出，考生如於身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，經監試人員查核並且確認係考生本人無誤者，仍會准予應試。但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將送請大考中心考試委員會依違規處理辦法審議並扣減該節成績。



請考生詳閱 115 學年度考試簡章第 41 頁至 51 頁試場規則及違規處理辦法，以避免因為違規被扣減成績。有關 115 學測「考生應考提醒與考前檢查暨應考注意事項」及試務相關訊息，可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「最新訊息」，與「學科能力測驗」專區之「考試訊息」查覽。

有發燒或呼吸道症狀，建議佩戴口罩

依據衛生福利部疾病管制署資訊，提醒考生務必做好個人健康維護，避免至人群聚集處。考試當日，一般考生應試可自主佩戴口罩；考生若有發燒或呼吸道症狀，建議全程佩戴口罩，並請注意咳嗽禮節；若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試。應試時佩戴口罩之考生，均須配合監試人員於查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌。陪考師長、親友，若有發燒或呼吸道症狀，亦建議佩戴口罩，或盡量不進入考場學校。

因應氣候變遷，有條件開放試場冷氣服務

大考中心表示，因應氣候變遷，本次考試採取有條件開放試場冷氣。各考試日前一日，依據交通部中央氣象署官網或 W-生活氣象 APP，於上午更新之「鄉鎮市區」天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區，於考試當日之考試時間內，任一個時段的溫度預報達攝氏28度（含）以上，則該日將全天開放試場冷氣服務。請考生留意考試日前一日下午5時，在大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）之「最新訊息」的公告。

