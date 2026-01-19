115學測正式落幕！成績單2／26寄發「複查日程曝」3大入學管道年後開跑

生活中心／綜合報導

115學年度學科能力測驗稍早正式落幕。大學入學考試中心表示，將於2月25日公告學測成績及相關統計資料，並於2月26日寄發成績單；同時，自2月26日起至3月4日止，開放考生成績複查。考生取得成績後，可用於「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」等三大招生管道。繁星推薦預計在3月18日公布錄取名單；申請入學管道則於在3月31日公布第1階段篩選結果，最終的統一分發結果則定預計6月揭曉。分科測驗則月6月3日起開始報名，7月11日及12日舉行考試。

大考中心主任張新仁說明，本次學測違規截至數學Ｂ考科，仍以「未攜帶應試有效證件正本」為最大宗，共計42件；其次為「行動電話未完全關機」5件，以及「考試結束鈴響後未停止作答」4件，另有2件為隨身攜帶已關機的行動電話。

此外，社會科考試期間，也有一名考生因上呼吸道問題提報為突發傷病案例。張新仁表示，截至目前為止，本次學測共通報154例突發傷病，多由試務人員即時協助處理，確保考生能在安全狀況下完成考試。

115學年度學科能力測驗正式落幕，若考生決定參加後續的分科測驗，提醒考生報名時間為6月3日至6月16日，考試將於7月11日及12日舉行，請考生務必留意相關時程與規定，以免影響升學權益。

