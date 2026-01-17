115學測登場！逾12萬考生應試 首日考數學A、自然

示意圖：截自freepik

115學年度大學學科能力測驗(115學測)今(17)日正式登場，考試自1月17日(六)起至19日(一)止，一連舉行三天。根據大學入學考試中心統計，今年共有約12萬1,500名考生報名，分別於全台35個考區、3,536個試場應試。

學測首日考科為數學A與自然；第二天進行英文、國文(國文綜合能力測驗與國文寫作能力測驗)；第三天則由數學B與社會科壓軸。

大考中心指出，今年數學A約有9.2萬人選考，選考比例達76%；自然科則約8.1萬人報考，選考比例約66%，仍是歷年來選考人數最少的科目。

針對考試規定，大考中心提醒，歷年學測最常見的違規情形為考生未攜帶應試有效證件正本。應試有效證件包含國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽(機)車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等；學生證不屬於有效證件，且健保卡須附照片才具效力。

大考中心說明，若考生於身分查驗時間無法出示有效證件，經監試人員確認身分無誤者，仍可准予應試，但若未於該節考試結束鈴聲響畢前，將證件正本送達考(分)區試務辦公室或試場，將提送考試委員會審議，並扣減該節成績。

此外，教育部也提醒，考試期間禁止攜帶手機、智慧型手錶、智慧型眼鏡、手環、耳機等電子或穿戴式裝置入座，手機須完全關機，包括關閉鬧鈴、震動及提示音，僅開啟飛航模式或靜音均不符規定。考試開始鈴聲響起後，考生應立即檢查答題卷並簽署全名；結束鈴聲響畢，須立即停止作答。

考量近日天氣寒冷、日夜溫差大，大考中心表示，考生若配戴連帽衣物、帽子、口罩、圍巾、手套，或使用耳塞及非電子式暖暖包等，皆須配合監試人員檢查，並以不影響面貌辨識為原則。

