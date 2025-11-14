115學測直尺新規出爐！違規樣式一次看 圓洞、符號都NG

115學年度大學學測即將於115年1月17日至19日連續3天舉行，大學招生委員會聯合會於近日召開試務說明會，大考中心也在會中公布，學測、分科測驗可使用與不可使用的直尺規格。值得注意的是，不少考生攜帶入場的直尺上，如有不同大小的「圓洞」設計，或印有各式圖案、符號或掛孔，均屬「不可使用」樣例，禁帶原因是擔心會造成不同解讀，而影響作答時間。

115學年度高中英聽、學測與分科測驗考試簡章已公布，今年度簡章新增列附錄「常見不可使用之直尺樣例」。（圖／翻攝自115學年度簡章）

115學年度高中英聽、學測與分科測驗考試簡章已上網公告。對於直尺規範，大考中心說明，115學年度考試簡章和114學年度相同，都說明「僅可有量測用之刻度及數字」。但考量近幾年考生攜帶的各類直尺樣態，因此在115簡章第42頁的圖示，將原來的「鋼製」調整為「金屬製」，另外增加了雙刻度的範例。

大考中心也提到，為了讓考生更為清楚規範，並了解可能不符合的直尺樣例，特別在115學年度簡章新增附錄8的圖示，以及說明不能使用的理由，包括「涉及符號或各種圖形，例如圓、橢圓與正方形等」以及「涉及非量測用的數值、數學式」。

至於不可使用有「圓洞」設計或印有各式圖案與符號的直尺原因，大考中心說明，主要是為了避免，在考試當下對於圓洞大小有不同解讀而影響作答時間。

大考中心強調，僅為攜帶不符合規範的直尺，並不會被列為違規而扣減成績，但會請監試人員代為保管，於試畢後返還考生。

