115學測第二天 高雄考區零星違規 2人未帶准考證

115學年度大學學科能力測驗18日為第二天。（大考中心提供／紀爰高雄傳真）

115學年度大學學科能力測驗18日為第二天，國立中山大學負責的高雄（二）考區共三分區考場，設於道明高中（第一分區）、高雄高中（第二分區）及高雄女中（第三分區），高雄（二）考區考生人數共計5220人。今日應考科目為英文、國綜、國寫，缺考人數分別為89、99、106人。

首場考科為英文，多數考生認為整體試題難易度中等，與近年水準相當，高雄女中黃姓考生指出，英文作文主題聚焦現代家庭型態的改變，例如部分族群選擇不生育、改以飼養寵物作為情感寄託，需探討其成因，題目難度普通，翻譯題也算好寫，內容與英文教學相關；整體而言，自己曾練習過近5屆考題，體感難度與往年差不多。

另一名雄女陳姓考生則分析，選擇題第一大題相對友善，但第二大題綜合測驗偏難，主要考片語選填。雄中辛姓考生認為整體難度落在中間值，最具挑戰性的同樣是綜合閱讀測驗，其餘題型多數好發揮。他提到，原本希望能保留40分鐘作答作文與翻譯，但實際完成選擇題後僅剩約30分鐘，時間略感緊迫，所幸非選題題目清楚，仍能順利作答。

國綜科考生多認為閱讀理解與語意判斷題目設計細緻，答案不夠直覺，作答需反覆回看文本。雄女吳姓考生表示部分題型需判斷答案屬於錯誤或無法判斷，兩者界線不夠明確，作答時相當猶豫，整體語意理解考得十分細膩。她也坦言，平時刷近10年考題時心態輕鬆，迎戰正式考試仍舊緊張，「體感上是最難的一次。」

國寫題目分理性題與感性題，理性題以韓劇《愛的迫降》為背景，描述女主角有一回因與小豬對視多次，最終選擇不吃豬、改吃魚，要求考生分析其選擇原因，延伸闡述對「臉」的詮釋，舉出生活中面對逃避或積極承擔的情境。感性題則以幾米的圖像為例，請考生探討人與人之間的隔閡。

雄女謝姓考生表示，她觀照自身經驗，以街頭愛心筆販賣者為例，指出自己曾因對方身分是老人或身障者而心軟，做出難以預期的決定，久而久之反而產生迴避心理，將此經驗設定為「逃避」的論述素材；感性題雖然好發揮，但不擔心因此難以拿高分，「即使很多人寫父母之間的隔閡，切入與詮釋方式仍各不相同」，結合自身曾書寫夢想相關題目的經驗，以夢想與父母期待的落差，描寫對未來規劃的隔閡。

今日考場有部分零星違規，2件考生未攜帶應試證件，各扣該節1級分；1名考生於臨時置物區攜入場之手機發出震動聲響，扣減其該節成績3級分。最後一天登場的科目為數學B和社會，中山大學提醒考生，務必攜帶合格證件，考試不得攜帶手機入座且須完全關機，以免影響考試權益。

