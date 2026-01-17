115學測自然科時事題多 颱風、地震、諾貝爾獎皆入題

大考中心於今日下午於自然科考試後，邀集台北市高中自然科教師群分析試題。（李侑珊攝）

115學年度大學學測於今（17）日登場，首日第二科考科為自然科。綜合高中自然科老師分析，出題難度屬中等程度，不少題目與生活經驗還有時事結合，像是化學科有題目與2023年諾貝爾化學獎連結，物理科也有出題來自2019年諾貝爾物理獎關於太陽系外行星的探究議題，地球科學則將颱風、地震等台灣環境議題納入題中，符合108課綱重視素養導向的特色。

建國高中生物老師周麗芬表示，今年生物題型偏易，鑑別度中等，可說是近5年來最簡單的1年，學生只要耐心閱讀就能找到答案，對於生物程度較好的同學比較沒有優勢。不過，今年生物完全沒有時事題，建議未來可增加與時事相關的命題。

化學科方面，建國高中化學老師趙君傑分析，今年化學試題易中難題型兼具，整體難易度中偏難，具有鑑別度，考題方向與往年相近，重視基本概念的理解與應用，同時與實驗探究結合。

論及化學科特色試題，趙君傑說，第25到27題探討香蕉中的礦物質組成與分析方法，將化學知識應用在生活議題；第40到43為化學與生物跨領域試題；第44到46題與2023年諾貝爾化學獎連結，為實驗探究與化學計量的題組。

建國高中物理老師陳泓志則說，今年物理試題整體難度適中，且試題章節分布均勻，不過電與磁、能量的題目較多，配分比例高達5成，同時也有跨科別的科學情境探究，著重文字與圖表的閱讀理解。整體試題涵蓋物理核心概念、理解運用能力、探究能力、科學態度與科學本質等方面，具有不錯的鑑別度。特色試題則是像是第13題為2019年諾貝爾獎太陽系星系的探究，討論光的都卜勒效應，請考生判斷相對速度與頻率間的關係。

松山高中地球科學老師翁雪琴提到，今年地科出題中間偏難，能有效區分高分群與低分群學生，且有多題結合生活情境或時事，如颱風 、地震、潮汐以及相對濕度概念，題目設計貼近生活經驗，評量學生將所學應用於解決實際問題的能力。

