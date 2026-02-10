115學測違規 英文科翻譯機放大腿下不計分、帶「猿氣小子」玩偶放桌上扣2級分

大考中心今天開會討論學測違規案件。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕大考中心今天討論115學年度學測違規事項，今年違反試場規則以未攜帶有效證件252件為最大宗，數件考生畫笑臉於答案卷也遭扣分。另有考生遲到但仍強制入場，遭取消考試資格；於英文科將翻譯機放在大腿下該科遭不予計分；還有攜帶今年中華職棒總冠軍樂天桃猿隊吉祥物「猿氣小子」放在桌上，該科遭扣2級分。

根據大考中心資料，違反答題卷作答規定總計有931件，較去年529件大幅增加，包括在答題卷「確認後考生簽名」欄以外部分書寫考生姓名或顯示自己身分者有7件，於作答區書寫與答案無關之文字或符號者則有924件，樣態包括在答案卷畫上各種笑臉及表情，該科均遭扣1級分。

在違反試場規則部分，今年共有562件，絕大部份樣態都低於去年數值。其中以未攜帶應試有效證件且未於時間內送達的252件最多，攜帶未關機行動電話有73件，考試結束鈴聲響畢未停止作答動作有58件，考試時飲水、抽菸、嚼食口香糖等39件，攜入試場物品發出聲響27件。

其中，有考生首日試程後證件遺失，次日考試期間又拿出放在身上的手機欲聯絡家長，除當日3科各因無有效證件被各扣1級分，攜帶未關機手機入座再被扣3級分；另有考生作答時間未滿即站立要交卷遭制止，但試題本及答題卷未收取，後又繼續作答，該科遭扣2級分；還有考生考試鈴響前移動或翻閱試題本1至2秒，皆遭扣2級分。有考生攜帶非應試需要用品玩偶，並放置於桌面，該科遭扣2級分。

較重大違規部分，英文科有考生遲到1分多鐘，經制止仍堅持入場，遭取消考試資格；另有考生在數學A考畢後遭檢舉考試時有使用手機情況，後續在自然科、國綜科被監試人員發現手機在兩腿之間，並用左手滑螢幕，2科都將不予計分；還有考生於英文科將翻譯機放在大腿下，還因此發出英文語句聲音，被認為危害考試公平性，該科不予計分；也有考生由試務人員陪同上廁所時，將試題本攜出試場，該科被處不予計分。

學測考生在答案卷畫笑臉，遭扣1級分。(記者楊綿傑攝)

