115學測／北捷跑馬燈「17字暖心應援」！萬人讚爆：情緒價值拉滿

記者柯美儀／台北報導

捷運站月台跑馬燈出現為學測考生加油的字幕。（圖／網友提供）

115學年度大學學測一連進行3天考試，一名網友分享暖心瞬間，昨（17）日她在捷運站內意外發現月台跑馬燈多了一行字「考試都順利！台北捷運祝考生們，金榜題名！」貼文一出，不少網友讚賞北捷貼心舉動，也有人笑說看到「金榜題名」四個字反而更緊張。

一名網友在Threads分享暖心瞬間，17日上午經過捷運大坪林站時，意外發現月台列車資訊顯示器的跑馬燈除了原本的列車進站時間與位置外，還多了一行字「考試都順利！台北捷運祝考生們，金榜題名！」原PO直呼「意外注意到北捷的跑馬燈在祝考生學測順利耶，好貼心喔！」

廣告 廣告

截至18日下午2時，該貼文吸引超過2萬人按讚分享，網友紛紛大讚北捷好貼心，「現在的捷運情緒價值也拉得太高太了吧」、「好暖好可愛喔」、「考分科的時候也有，很貼心」。也有網友笑說，雖然很暖，但看到「金榜題名」四個字反而會更緊張。

大考中心統計，本次學測總共報考人數12萬1535人，比去年增加353人，今年集體報名10萬9442人，個別報名1萬93人，分配在35個考區、93個分區、3536個試場。今日是學測第二天，上午考英文、下午考國綜和國寫，英文有共12萬959人報考，國文則有12萬902人報考，兩科報考人數最多。

更多三立新聞網報導

115學測／英文科對答案！題材重文化、歷史 老師預測五標

115學測／英文科「犀牛糞便功能、港式飲茶由來」入題 作文考養寵物

115學測／「1科目沒考好」恐明年見！師認證：99%頂大科系必看

115學測／自然科答案出爐！計算題超多 諾貝爾化學獎、地震預警入題

