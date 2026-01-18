115學測／國寫題目《就算牠沒有臉》、《愛的迫降》 考驗換位思考

記者柯美儀／台北報導

大學學測第二天最後一考科為國寫。（示意圖／大考中心提供）

大學學測第二天最後一考科為國寫，大考中心統計應到考生12萬902人，實際到考11萬7471人、缺考3431。今年國寫分為理性與感性兩大題，理性題以《就算牠沒有臉》與韓劇《愛的迫降》情節切入，探討人類面對共情產生的道德壓力；感性題則引用幾米作品，請考生書寫人際之間的隔閡與回應。入闈試考生認為試題貼近生活、難度適中。

今年國寫分為理性與感性兩大題。理性題取材自《就算牠沒有臉》一文，內容引用韓劇《愛的迫降》中女主角因多次與豬對視而產生情感連結，進而不忍食用豬肉、改吃魚的情節，說明人類容易因「臉」而產生共情。題幹引導考生思考，人們面對這種共情所帶來的道德壓力時，究竟會選擇逃避，或正面面對，並要求從其中一種角度加以論述。

感性題則以繪本作家幾米的作品為引文，題目為「隔在我們之間的種種」，描述父母與孩子之間的隔閡，要求考生結合自身生活經驗，書寫與家人、朋友或同學之間的距離與誤解，並進一步揣測對方的想法，提出相應的回應與反思，強調人際關係中的理解與溝通。

入闈試考生指出，今年國寫題目取材貼近生活且具思辨性。第一大題需理解「臉」在社會互動中的象徵意義，並將抽象概念轉化為具體生活事例，在有限字數內清楚表達觀點；第二大題則以人際隔閡為主軸，考驗考生換位思考與情感描寫能力。整體而言，試題難度適中，有助於鑑別考生的思考深度與表達能力。

