115學測／國文閱讀量破1.3萬字！老師怒轟「喪心病狂」：1分鐘讀140字？

115年學測國文科日前落幕，國綜與國寫試題一曝光，立刻在考生與教師圈掀起熱議。不少考生直呼閱讀量過大、時間根本不夠用，國寫題目情感取向強烈，甚至有人寫到情緒潰堤；不過也有不少國文老師跳出來直言，認為命題方向已越來越「喪心病狂」，質疑這樣的考題是否真的符合108課綱。

題目太長寫不完 國寫情感重「寫到哭」

今年國寫以「隔在我們之間的種種」為題，從情感層面切入，引導考生結合自身經驗書寫。不少考生考後分享，寫作時情緒被題目牽動，甚至把考試當成抒發心情的出口；國綜部分則因題組文字量大、閱讀負擔重，讓不少人直言「根本寫不完」。

老師怒轟「喪心病狂」 直指閱讀量失衡

有高中國文老師在社群平台 Threads 發文直言，近年學測國文命題「越來越喪心病狂」，不僅題組篇幅拉長，古文題還要求同時掌握情節、人物立場與觀點轉換，對考生而言負擔過重。不少人留言附和，直言題目設計「拐彎抹角」，表面包裝成閱讀素養，實際卻讓學生疲於應付，甚至影響學習動力。

補教分析：字數破萬 連老師都寫得吃力

對於今年國文科的難度，得勝者文教國文老師陳怡樺指出，今年試題總字數約1.3萬字，比去年增加約2000字，90分鐘考試時間換算下來，考生幾乎得「一分鐘讀140字還要作答」，再加上選項誘答力強，連老師實際演練都覺得時間緊迫。

她也提到，今年題組可能同時出現白話文與兩篇文言文，理解層次與轉換要求都提高，整體難度明顯高於去年，考生作答壓力不小。

長篇閱讀是否必要？學測命題掀討論

不少網友也從教育本質提出質疑，認為考試原本應是用來驗收學習成果，若測驗內容與日常學習落差過大，反而容易讓學生對學習產生挫折感，長期下來恐怕只會讓「不想學習的人越來越多」。

在AI與快速資訊時代來臨之際，「長篇閱讀是否仍為必要能力」也再度被提出討論，有人認為深度閱讀與論述能力仍是重要素養，但也有聲音質疑，題目若過度冗長，是否已超出合理測驗範圍。

