115學測／國綜對答案了！考題包山包海 「聲音」概念貫穿整份考卷

記者柯美儀／台北報導

學測國綜測驗落幕，老師評價整份試題中偏難。（示意圖／取自PIXABAY）

115學年度大學學測今（18）日下午進行國綜測驗。今年試題取材除了課內範圍，還納入生物科普、生活文化與藝術文本，內容可說是包山包海。協助審題的入闈教師評論整體試題難度中偏難，具鑑別度。

由中山女高教師李明慈、中正高中教師張青松、成功高中教師李仁展、建國高中教師周杏芬組成的國文科解題團隊指出，試題以「聲音」概念結合文學與科普，強調判斷識讀能力，混合題以「聽見她的聲音」為主題，列舉明代歸有光、當代李欣倫及口述歷史訪談，省思文學與歷史的敘事中，女性聲音長期被忽略壓抑或誤讀；選擇題6-8題為台灣杉發聲，9-10題挖掘福爾摩斯偵探小說內在的聲音，16-18題以肥皂為主題，聽見本草綱目至金瓶梅、紅樓夢明清文學文化內涵的聲音等；而30-31題列舉諸葛亮與曹操作品，呈現以「表」陳情的聲音，「聲音概念貫穿整份考卷」。

協助審題的入闈教師認為，本年試題以篇章「解釋」為主，且多屬文意或意象的深層理解，考生須確實理解文意，以進行思辨比較、觀點研判或論點探究等，反而更能發揮鑑別前段考生的效果。整體而言，該試題難度中偏難，具鑑別度。

「Good全名師教學團隊」國文科教師呂芯、蔣彣稍早親自試題，提供考試解答，如下：

學測國綜解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

