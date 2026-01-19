115學測／快對答案！數學B不拚手速、陷阱題少「航行定位」跨科考理解

實習記者藍子瑄／台北報導

115年大學學測數學B試題融入投注金額變化、圖表判讀與幾何位置關係等，題型橫跨數列、機率、函數與向量等單元。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

115年大學學測數學B今（19）日登場，大考中心分析，這次試題計算量偏少，強調「理解比會算更重要」。今年試題融入投注金額變化、圖表判讀與幾何位置關係等情境入題，題型橫跨數列、機率、函數與向量等單元，考驗考生基本概念理解、條件判讀及跨單元整合能力。

非選題不拚手速！關鍵在「想法對不對」

非選擇題共15分，題型結合坐標幾何、圓與向量等核心概念，要求考生清楚寫出推理歷程。題目設計著重圖形判讀與條件轉換，考驗考生是否能從已知點位與幾何關係中建立正確模型，而非單純套用公式。大考中心指出，此類題目重在觀念掌握與解題邏輯，計算並非主要難點。

選擇題走「觀念流」 不會算也難猜

選擇題涵蓋數列、機率、矩陣與函數等單元，題目多需先理解題意，再進行條件判斷與整合分析。部分題型透過表格或情境設定，引導考生比較比例關係或函數性質，若未釐清關鍵條件，即使計算能力不錯，也難以憑直覺作答，整體偏向測驗觀念理解。

多選、填充題步驟少 邏輯錯就全錯

多選題與填充題整體計算步驟簡化，但更強調邏輯推理與概念辨識。題目涉及三角函數變化、函數性質判斷，以及實際情境中的數量關係分析，考生需在有限步驟中做出正確判斷。一旦觀念理解有誤，容易整題失分，有考生形容「不是算不出來，而是一開始想錯」。

後續實際級分落點，仍待大考中心正式公布。

學測數B解答。（圖／邴起浩老師解題、Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

