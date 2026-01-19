115學測／數學B「計算少」！考經緯度、星軌 老師點名「這能力」成關鍵

實習記者藍子瑄／台北報導

數學B考科今（19）日登場。（示意圖／記者簡浩正攝影）

115學年度學科能力測驗持續進行，其中數學B考科今（19）日登場。根據大考中心公布，今年數學B整體試題強調情境理解與整合應用，計算量不多，但閱讀與轉化能力成為作答關鍵，考驗學生是否真正理解數學概念，而非僅靠公式套用。

數學B重視理解與整合 題目結合圖表與實際情境

大考中心指出，今年數學B試題設計以素養導向為核心，題目多結合生活情境與圖表判讀，要求考生從文字敘述中擷取關鍵資訊，再進行推理與計算。部分題組需跨單元整合概念，若觀念不夠扎實，容易在轉換過程中失分。

在應用題方面，不只出現畫布透視，還有題目結合經緯度情境，需透過三角函數進行推算；手寫題則以星軌為題，要求考生運用圓的軌跡與方程式，推導星體運行路徑。整體作答更重視理解與推理，並非「算得快就有分」。

到考率維持穩定 缺考比例未見明顯波動

從實到與缺考人數統計來看，今年數學B整體到考率維持在穩定水準。大考中心公布的統計表顯示，各考區缺考人數與缺考率落在近年相近區間，整體變化不大，未出現明顯異常起伏

教師觀察：不難但不直覺 閱讀理解成關鍵

台北市高中數學科教師群分析，今年數學B題目難度並非特別高，但題目敘述偏長，若考生未耐心閱讀，容易誤解條件設定；加上部分題目需分段推理，只要其中一個環節出錯，答案就可能全盤皆輸，「會算不代表會寫對」，粗心與理解落差成為主要失分原因。

大考中心：命題符合課綱 鑑別度足夠

大考中心表示，今年數學B命題方向符合108課綱，兼顧基礎能力與鑑別度，能有效區分不同程度考生。整份試卷計算量不多，更注重學生的邏輯推理能力，單靠死背公式，已難以應付學測命題趨勢。

