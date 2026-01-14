115學測／暖暖包、耳塞能帶嗎？「忘做1事」超多人被扣分 考前Q&A一覽

記者柯美儀／台北報導

115學測將在1月17日登場。 （示意圖／翻攝自pixabay）

115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日登場，報名人數超過12萬1500人，考生們摩拳擦掌，準備在試場大展身手。考場必備物品有哪些？哪些東西不能帶進場？《三立新聞網》特別整理考前Q&A，一次看懂證件、文具到暖暖包、耳塞的攜帶規則，讓考生安心應考不踩雷。

必須攜帶的物品

有效證件正本（至少攜帶一種）：包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等。注意：學生證、無照片健保卡均為無效證件。

去年有超過200名考生因未攜帶有效證件而遭扣分。若考生當場發現遺漏，雖然可以先進行考試，但必須在該節考試結束前，請親友送達證件，否則仍會被扣分。

應試文具：黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約0.5mm～0.7mm的原子筆）、修正帶或修正液、直尺、三角板、量角器、圓規。

禁止攜帶的物品

電子設備：行動電話、智慧型眼鏡、智慧手錶、智慧手環、耳機、計算機、電子辭典、多媒體播放器（MP3、MP4）等。

考試輔助物品：教科書、參考書、補習班文宣、詞彙卡、計算紙、標有數學算式、函數或圖形的文具或用品。

暖暖包可帶進考場，但有限制。（示意圖／資料照）

哪些物品可以攜帶，但有限制？

暖暖包、帽子、口罩、手套、圍巾：非電子式傳統型暖暖包可帶，考生如穿戴連帽衣服或使用耳塞，須配合監試人員檢查，身分查驗時不影響辨識面貌為原則。

鉛筆盒（袋）：可帶，但不可有任何文字或符號。

墊板：可帶，但必須是透明款。

手帕、衛生紙：可攜帶正常使用量，不可有註記或文字符號；因病需使用毛巾或大量衛生紙，須考前向試務辦公室報備。

耳塞：可配戴，須配合監試人員檢查，不影響辨識面貌。

鐘錶：可帶，但不能有計算、記憶、通訊、傳輸、拍攝、錄影等功能，且不得發出聲響或閃光（例如 Apple Watch 不可攜帶）。

115學測考試日程表

學測考試共3天，科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，由考生自行選擇報考。

1月17日考試科目：上午數學A、下午自然。

1月18日考試科目：上午英文、下午國文（一）國綜、國文（二）國寫。

1月19日考試科目：上午數學B、下午社會。

115學測考程表。（圖／大考中心提供）

