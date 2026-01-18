115學測／老師評國綜中偏難！「女性聲音、故宮百年藏品」入題

記者柯美儀／台北報導

大考中心主任張新仁（右）說明國綜考生出缺席率。（圖／記者柯美儀攝影）

115學年度大學學測一連進行3天考試，今（18）日下午進行國綜測驗，大考中心主任張新仁說明，國綜應到考生12萬902人、實際到考11萬8012人、缺考2890人。今年試題取材除了課內範圍，還納入生物科普、生活文化與藝術文本，協助審題的入闈教師評論整體試題難度中偏難，具鑑別度。

今年國綜試題多方取材，課內方面涵蓋核心古文跨篇比較、應用文、國學常識；課外試題則涵蓋生物科普、生活用品演變與名家書法作品等，例如第6-8題題組談論台灣杉的發現、歷史分布範圍及演變，第19-21題題組則為2025年故宮百年院慶的重點書法藏品懷素〈自敍帖〉介紹；混合題則以「女性的聲音」從古代到現代的演變與比較入題，同時也擷取長輩的訪問整理作為文本，取材新穎。

協助審題的入闈教師認為，本年試題以篇章「解釋」為主，且多屬文意或意象的深層理解，考生須確實理解文意，以進行思辨比較、觀點研判或論點探究等，反而更能發揮鑑別前段考生的效果。整體而言，該試題難度中偏難，具鑑別度。

