115學測／自然科答案出爐！計算題超多 諾貝爾化學獎、地震預警入題

記者柯美儀／台北報導

115學測自然科試題取材多元。（示意圖／資料照）

115學年度學科能力測驗首日考數學A與自然科，自然科試題取材多元、貼近時事，涵蓋量子點、地震海嘯預警、能源發電與小型模組反應器等議題，並融入多項高中課綱實驗內容。各科教師解題團隊分析，整體難度屬中等偏上。

大考中心指出，自然科試題取材廣泛，例如題組第44-46題融入2023年諾貝爾化學獎量子點合成的知識，題組7-8題則加入地震與海嘯的預警系統。題目也融入能源議題，例如題組第50-53題結合地科的潮汐知識與物理的發電原理，題組第17-18題則介紹小型模組反應器。此外，題目也加入許多高中自然科課綱實驗的內容。

物理科

由建國中學教師賴奕帆、陳泓志及松山高中教師蔡皓偉組成的物理科解題團隊指出，本次物理題數共14題，整體難度適中，試題章節分布均勻，涵蓋物理範圍中的電與磁、能量的題目較多，配分比例高達50％，有跨科別的科學情境探究，著重文字及圖表的閱讀理解。

化學科

由北一女中教師江慧玉、吳淑芬及建國中學教師趙君傑組成的化學科解題團隊表示，整體試題中偏難，具有鑑別度，第25-27題探討香蕉中的礦物質組成與分析方法，將化學知識應用在生活議題、第40-43題為化學與生物跨領域試題，第44-46題則與2023年諾貝爾化學獎連結，為實驗探究與化學計量的題組。考生除須具備基本知識，還須提升圖表理解、擷取資訊的能力，計算過程也須小謹慎。

生物科

整份試題中，生物占14題。由建國中學教師周麗芬、劉玉山及新北高中教師沈家玉組成的解題團隊說明，試題偏易，為近5年來最簡單的一年，試題中較特別的是，跨科題目較往年多，如第34題為跨生物和地球科學，第40、41題是跨生物和化學的題組。

地科

由松山高中教師翁雪琴、建國中學教師李文禮、中正高中教師李雱文組成的地科解題團隊表示，試題為中間偏難，與往年相比，難度提升。今年圖表題占一半，考驗學生的圖文轉換與資訊轉譯能力；計算題也較往年多，且注重邏輯推理，而非純提取課本知識。

入闈試考生認為，整體試題難度適中，生物以第28題較具鑑別度，考驗考生對細胞分裂時期的了解程度；化學在題組44-46題具鑑別度，考生須具備謹慎的計算能力與多元觀念的整合能力；物理則是以第53題難度較高，考生須有清楚的電磁學概念並仔細判斷；地科整體難度較高，如第55題須能結合題幹與背景知識，正確推理出答案。

Good全名師教學團隊稍早親自試題，提供自然科解答，如下：

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

自然科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

