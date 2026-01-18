115學測／英文科對答案！題材重文化、歷史 老師預測五標

記者柯美儀／台北報導

學測英文作文考「養寵物」。（圖／記者柯美儀攝影）

115學年度大學學測英文科考試結束，今年試題文章題材偏重文化與歷史，作文題目則是台灣養寵物風氣日漸普遍，要求考生根據提供兩張圖片，寫出兩段的英文作文，貼近生活經驗。教師認為整份試題難度適中，「五標應與去年差不多」。

大考中心表示，該份試題主題多元，兼具生活文化及知識性文本，內容橫跨自然科技與人文社會領域。自然科技領域部分，包括犀牛糞便的功能、午休的健康益處等；人文社會領域方面，包括「點心」港式飲茶的歷史由來、著名的沉船事件等。生活素材也有台灣東海岸部落觀光及商店介紹等，又如英文作文以「養寵物」為主題，貼近考生生活範疇。

協助審題的入闈教師認為，整體試題難度適中，詞彙符合大考中心詞彙表一至五級字詞，且大多用字在四級以下；使用句構也屬高中常見，並無過於複雜及罕見的句型，試題著重學生對於篇章的文句理解及書寫的實際應用。整體而言整份試卷文章文意具連貫性與一致性，作答訊息清楚，線索極為清晰直接；但也有部分試題需深度閱讀理解與篇章文意的掌握，方能推論及判斷。

由成淵高中教師李宜樺、中正高中教師吳佳穎、成功高中教師陳國泰及建國高中教師劉家慧組成的英文科解題團隊表示，選擇題部分，學生在作答時，須熟悉各級單字不同字義及用法，並細心考慮上下文線索和掌握文章脈絡，方能選出正確答案。作文部分，今年仍是圖片引導寫作，學生在第一段須善用圖片中的場景線索、描述養小孩及寵物的各種畫面，第二段則應連結自身經驗或者從近年來生活周遭所觀察到的現象來發展自己的看法。團隊評價整體試題難易適中。

「Good全名師教學團隊」英文科教師伊珊及Marine稍早親自試題，提供英文科答案，如下：

學測英文科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

學測英文科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

學測英文科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

學測英文科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

學測英文科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

學測英文科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

學測英文科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

學測英文科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

學測英文科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

學測英文科解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

