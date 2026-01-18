115學測／英文科「犀牛糞便功能、港式飲茶由來」入題 作文考養寵物

記者柯美儀／台北報導

學測進入第2天，上午考英文科。（示意圖／資料照）

115學年度大學學測進入第2天，上午英文科考試結束，大考中心主任張新仁表示，考試期間因應考生突發傷病狀況，上午共啟用5間備用試場，累計2天已動用44間備用試場；此外，英文科違規以未帶有效證件等違規最多，共有25件。

大考中心主任張新仁說明，英文科應到考生12萬959人、實際到考11萬8162人、缺考2797人。突發傷病狀況方面，今日上午英文科共啟用 5間備用試場，考生狀況包含妥瑞氏症、咳嗽、腹瀉、低血壓及腦震盪等，6位考生採單獨應考。連同昨日統計，目前已累計啟用44間備用試場，共服務138名考生。

廣告 廣告

大考中心表示，該份試題主題多元，兼具生活文化及知識性文本，內容橫跨自然科技與人文社會領域。自然科技領域部分，包括犀牛糞便的功能、午休的健康益處等；人文社會領域方面，包括「點心」港式飲茶的歷史由來、著名的沉船事件等。生活素材也有台灣東海岸部落觀光及商店介紹等，又如英文作文以「養寵物」為主題，貼近考生生活範疇。

大考中心統計，本次學測總共報考人數12萬1535人，比去年增加353人，今年集體報名10萬9442人，個別報名1萬93人，分配在35個考區、93個分區、3536個試場。今日第一節考英文、第二節考國綜，下午考國寫，英文有共12萬959人報考，國文則有12萬902人報考，兩科報考人數最多。

更多三立新聞網報導

115學測／「1科目沒考好」恐明年見！師認證：99%頂大科系必看

115學測／自然科答案出爐！計算題超多 諾貝爾化學獎、地震預警入題

115學測／42人未帶證件！數學A違規創新高「考試喝水、嚼口香糖」12件

115學測／數學A對答案了！師評「歷年來最難」：考生作答不會太愉快

