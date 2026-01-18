115學測／「1科目沒考好」恐明年見！師認證：99%頂大科系必看

記者柯美儀／台北報導

一名網友感嘆，現在的升學制度非常現實，若學測英文科沒考好，根本直接掰掰。（示意圖／取自pixabay）

115學年度大學學測一連考3天，一名網友感嘆，學測英文成績幾乎成了升學關鍵門票，一旦失利就「直接掰掰」，甚至可能得選擇重讀一年再重新應考。高中輔導教師Ice也指出，頂大英文參採比例高達99％，成功大學、清華大學、台灣師範大學、政治大學所有科系都會看英文成績。

有網友在Threads發文表示，現在的升學制度非常現實，若學測英文科沒考好，根本直接掰掰。由於目前的分科測驗不再考國文和英文，這兩科改採計學測成績，一旦學測失利，就失去補救機會，甚至可能得選擇重讀一年再重新應考。

廣告 廣告

貼文一出，立刻掀起討論，不少網友都十分有感，直呼「我英文爆了就重考了」、「是，英文真的很重要」、「這我，英文一科爛，其他都13以上也一樣卡中字上不了頂大」、「英文真的很重要，幾乎每個科系都會看英文」、「不是從小全英環境念書，真的很難背完7000單，從小就開始家庭富裕程度的篩選，不公平」。

高中輔導教師Ice整理7所國立大學的學測參採科目，在Threads分享，頂尖大學對英文科的重視程度極高，英文參採比例高達99％。全校所有科系皆參採英文的學校包括成功大學、清華大學、台灣師範大學、政治大學；台灣大學則僅「醫學系」不看英文，陽明交通大學的「資工系 APCS 組／資安組」及中央大學「工學院學士班」也不看英文，其餘科系皆看英文。

高中輔導教師Ice指出，目前分科測驗不考英文，但英文學測成績會轉換後納入分科採計，最高可轉換為60級分，原始分數越高，轉換後對分科越有利。

更多三立新聞網報導

115學測／自然科答案出爐！計算題超多 諾貝爾化學獎、地震預警入題

115學測／42人未帶證件！數學A違規創新高「考試喝水、嚼口香糖」12件

115學測／數學A對答案了！師評「歷年來最難」：考生作答不會太愉快

【網拍水果詐騙2】阿公重病賣草莓…實測「悲情文」釣人下單1細節秒露餡

