115學測／12.1萬考生注意！試場分配、應考規定、必帶物品一次看

記者柯美儀／台北報導

115學測將在1月17日登場。 （示意圖／資料照）

115學年度學科能力測驗將於1月17日至1月19日在全台各考區舉行，報名人數超過12萬1500人。大考中心於今（6）日上午9時開放應考資訊與試場分配表查詢，《三立新聞網》也整理出學測應考規則、必帶物品及考試相關規定，讓考生一次掌握！

應考資訊

1月6日上午9時起，考生可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「學科能力測驗」之「試務專區」查閱。可查詢資訊包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。考生如發現所查詢應考資訊有任一項與原報名資料不同者，請務必立即致電大考中心洽詢（電話 02-23661416 轉 608）。

廣告 廣告

試場分配表

1月6日上午9時起，於大考中心網站 「學科能力測驗」之「考試訊息」刊登各考（分）區試場分配表，並可點選進入特定考（分）區查看試場平面圖。

至於查看學測試場時間，訂於1月16日14時至16時開放查看學測試場及座位，無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。

考試規則

大考中心提醒，歷年應試違規最大宗為「未攜帶應試有效證件正本」供監試人員查驗，請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。應試有效證件包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證、無照片的健保卡都是「無效證件」。

115學測考程表。（圖／大考中心）

115學測考試日程表

學測考試共3天，科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，由考生自行選擇報考。

1月17日考試科目：上午數學A、下午自然。

1月18日考試科目：上午英文、下午國文（一）國綜、國文（二）國寫。

1月19日考試科目：上午數學B、下午社會。

更多三立新聞網報導

獨家／台北動物園驚見「野生山羌趴趴走」！動保處曝每月3-4隻闖市區

郵局爆裁撤潮！全台「關了12間」 中華郵政揭背後苦衷

凍漲13年！高中以下導師費3000→4000元 教育部拍板了

文化幣加碼發放！「這族群」每人1200點 元旦早上8點開領

