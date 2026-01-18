115學測／162件違規！英文、國綜「嚼口香糖、飲水」樣樣來

記者柯美儀／台北報導

115學年度大學學測一連進行3天考試，今（18）日考科包括英文、國綜及國寫。大考中心統計，今日英文與國綜合計162件違規，高於前一日數學A、自然科的130件，違規情形以「未攜帶有效證件」最為常見。明日學測最後一天考試，大考中心主任張新仁提醒考生務必多加留意。

大考中心統計，本次學測總共報考人數12萬1535人，比去年增加353人，今年集體報名10萬9442人，個別報名1萬93人，分配在35個考區、93個分區、3536個試場。今日第一節考英文、第二節考國綜，下午考國寫，英文有共12萬959人報考，國文則有12萬902人報考，兩科報考人數最多。

違規部分，大考中心主任張新仁說明，今日英文、國綜共計162件違規，高於昨日數學A、自然的130件。今日違規最大宗為未攜帶有效證件，共82件，其次是行動電話未關機共27件，接著是考試鈴響後未停止作答21件，攜帶入場的物品發出聲響16件，考試期間飲水或嚼口香糖9件，隨身攜帶已關機的電話7件。

