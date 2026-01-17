115學測／42人未帶證件！數學A違規創新高「考試喝水、嚼口香糖」12件

記者柯美儀／台北報導

115學年度學科能力測驗首日考數學A及自然科。大考中心表示，首日考試突發傷病包括水痘、氣胸、糖尿病、情緒障礙等，累計共有132名考生因突發傷病使用備用試場應試；此外，數學A違規人數創下歷年新高，未帶有效證件等違規多達近80件。

大考中心主任張新仁指出，學測首日突發傷病狀況，上午數學A考科出現水痘、氣胸、慣用手受傷等情形，共14人申請備用試場；下午自然科則有糖尿病、情緒障礙等狀況，另有4人使用備用試場，合計18人，加上先前統計個案，累計共有132名考生因突發傷病應試。因應需求，數學A另開4間備用試場，自然科加開3間。

此外，張新仁也表示，今年數學A違規人數創歷年新高，其中未攜帶有效證件者多達42人；考試期間飲水或嚼口香糖12人、行動電話未關機7人、行動裝置響鈴6人、考試鈴響後未停止作答6人，以及行動電話未關機4人，相關違規均依規定處理。

