115學測1/17登場 今開放查詢應考資訊、試場分配表

115學年度學科能力測驗將於1月17日至1月19日舉行，本次考試報名人數總計12萬1500餘人。本次考試相關應考資訊與試場分配表於今（6）日上午9時起於大考中心網站公告。

大考中心表示，今（6）日8時30分至下午1時，大考中心首頁將以簡易型式呈現。上午9時起，考生可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「學科能力測驗」之「試務專區」查覽；可查覽之資訊包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。

大考中心指出，考生如發現所查詢應考資訊，有任一項與原報名資料不同，務請立即致電大考中心洽詢（電話 02-23661416 轉 608）。

「試場分配表」則可至 「學科能力測驗」之「考試訊息」刊登各考（分）區試場分配表，並可點選進入特定考（分）區查看試場平面圖。

如考生報名資料「聯絡電話」填寫行動電話號碼，大考中心1月6日也會以 0911-511-467手機號碼發送簡訊通知，加強提醒考生務必上網查詢應考資訊與試場分配表，如所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

至於查看學測試場時間，訂於1月16日（五）下午2時至4時開放查看學測試場及座位，無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。

大考中心提醒，歷年應試違規最大宗為「未攜帶應試有效證件正本」供監試人員查驗，請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。應試有效證件包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證、無照片的健保卡都是「無效證件」。

