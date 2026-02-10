115年中壯世代藝術家國際展覽補助名單公布

記者劉昕翊／綜合報導

為挹注臺灣視覺藝術走向國際，文化部推動「文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助」重要政策，今（10）日公布115年補助名單，將支持14案共36位臺灣藝術家，赴12個國家展出，推動臺灣藝術家與國際藝術機構的交流，提升臺灣當代藝術在全球的能見度。

文化部表示，為讓臺灣藝術家被世界看見，此次補助審查委員特別關注包含藝術家透過與國際策展人或藝術節合作，藉由其專業視野及人脈網絡，將臺灣視覺藝術精準對接全球藝術脈動，也期許國內美術館與海外藝術專業機構建立合作交流網絡，讓創作發展成熟的中壯世代藝術家突破國境，展現個別創作成果，建立藝術生涯里程碑。

其中，任教輔仁大學影像傳播學系的策展人黃盟欽與波蘭斯塞新藝術學院院長Anna Orlikowska跨國合作，將於波蘭斯塞新當代美術館展現臺灣當代視覺藝術在全球科技文化語境中的獨特觀點。藝術團體「超級浪」與法國VIDEOFORMES國際實驗電影與錄像藝術節藝術總監Gabriel V. Soucheyre共同策展，在法國及臺灣兩地雙邊合作，使國際影像語彙與臺灣錄像藝術創作直接對話。

另外，館際合作方面，高雄市立美術館將與美國新墨西哥美術館暨弗拉登當代館展開跨國交流研究，透過臺灣原住民藝術家的編織創作，交織出跨越太平洋的文化對話與合作網絡。東益藝術設計工作室提出「臺南x熊本雙城美術館臺灣當代藝術接力展」，將串聯臺南市美術館與日本熊本市現代美術館，促進臺灣藝術家與日本藝文觀眾的連結，並深化城市的文化藝術外交。

此外，中壯世代藝術家國際展覽補助自113年啟動，至今已累計推介200餘位藝術家，前往全球22個國家展出，近日更傳來好消息，獲支持在英國倫敦舉辦的「抒情．暴：倫敦當代臺灣藝術展」，由陳建今與楊佳玲共同策劃，展出9位臺灣藝術家創作，其中，薛保瑕《應對－達悟族》、陳浚豪《臨摹宋范寬《秋林飛瀑圖》》、李若玫《蟲徑》等3件作品，獲大英博物館納入典藏。薛保瑕表示，真的是很大的鼓勵，感謝文化部推動與支持臺灣藝術在國外的展出，讓國際機構開始對臺灣當代藝術的關注與收藏。

李若玫《蟲徑》在「抒情．暴：倫敦當代臺灣藝術展」展出現場照，作品獲大英博物館納入典藏。（陳建今、耿畫廊提供）

藝術家薛保瑕與《應對－達悟族》於「抒情．暴：倫敦當代臺灣藝術展」展出現場照，作品獲大英博物館納入典藏。（薛保瑕提供）