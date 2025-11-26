115年九合一選舉在即 雲林地檢署集結政風能量全面備戰查賄與資安風險

黃檢察長致詞感謝轄內各政風單位長期協助查辦案件，是打擊不法的重要夥伴。（圖／雲林地檢署提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林地方檢察署為整合轄區政風機構力量、強化跨機關廉政治理，於11月24日舉行「114年度雲林地區政風業務聯繫協調中心會議」，由檢察長黃智勇主持，邀集雲林縣政府政風處、臺灣高等檢察署政風室、法務部廉政署中調組代表，以及雲林地區中央、地方及國營事業等50名政風主管參加。此次會議聚焦揭弊保護、查賄策略、反詐宣導及資安防護，提前布署115年地方九合一選舉相關工作。

林穎慶檢察官以實際案例說明揭弊案件三大要件、辦理流程與常見錯誤，提醒政風單位在受理時須同時掌握「弊案類型」「揭弊者身分」與「合法提送方式」。（圖／雲林地檢署提供）

黃智勇檢察長致詞指出，政風聯繫中心宗旨在於整合檢察機關與轄區政風單位力量，提升肅貪、防貪效能。近年政風任務更趨多元，除查處不法，也需面對資安保護、國家機密維護及重大行政風險。他感謝政風單位長年協助查辦案件，是司法打擊不法的核心夥伴。

朱啓仁主任檢察官就過往選舉查賄案例，說明A、B、C級情資的分類與查辦方式，強調「有效情資」對查賄的重要性。（圖／雲林地檢署提供）

會議中，林穎慶檢察官以實例解說揭弊案件的受理重點，強調必須同時掌握弊案類型、揭弊者身分別與合法提送方式，避免流程瑕疵造成後續爭議。因應明年九合一選舉，朱啓仁主任檢察官則分享過往查賄案例，說明A、B、C級情資分類方法，呼籲各政風單位提供前需進行初步過濾，集中力量於具體可查證案件，提升查賄精準度。

臺灣高等檢察署政風室主任蔡秀卿表示，政風人員是檢察資源的延伸，而廉政平台制度因有檢察官參與，使機關公務員與廠商更具自律與戒慎，有助行政透明。她並提及近期涉及揭弊爭議及《國家機密保護法》的新聞案例，提醒與會者強化程序保密與審慎作業，以免誤觸法網。

高等檢察署蔡秀卿主任指出，各政風單位同仁，是檢察機關資源的延續，檢察機關則是政府推動廉政治理最重要後盾。（圖／雲林地檢署提供）

針對近期政府推動的「普發現金一萬元」政策，會議亦提醒詐騙集團常趁機散布假連結、假簡訊及假客服詐騙，建議各機關於公共場域播放法務部製作的「普發現金四不守則」宣導影片，協助民眾辨識詐騙手法，避免受害。

會議最後，黃智勇檢察長強調，明年選舉規模龐大，賄選型態日益隱密，必須依靠檢、警、調、廉的情資網絡，落實查賄與宣導，維護公平選舉。他指出，從揭弊保護、資安防護、公務倫理到反詐宣導，各單位必須持續合作，以確保行政流程安全透明，建構民眾信賴的廉能政府。

