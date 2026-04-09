115年二技技優保送及甄審入學 4/9起受理報名資格審查
技專校院招生委員會聯合會表示，115學年度科技校院二年制技優入學聯合招生由技專校院招生委員會聯合會辦理，自今天(9日)10:00起至4月13日17:00止，受理本學年度二技技優保送及甄審入學招生報名資格審查，考生可特別注意報名相關期限，並可隨時上網查詢最新消息。
技專校院招生委員會聯合會指出，二技技優入學招生不採計二技統一入學測驗成績，只要是公私立專科學校含科技大學、一般大學、技術學院附設專科部及附設二專專科進修部畢（結）業生或具有同等學力的考生，並符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次、技術士職種類者及領有專門職業及技術人員高等考試及格證書者和專科學校畢(結)業生或具同等學力並領有專門職業及技術人員普通考試及格證書者均可報考。
115學年度二技技優保送入學招生計2校2個系（組）、學程，提供招生名額4名；二技技優甄審入學招生計25校83個系（組）、學程，提供招生名額486名。
二技技優入學招生採個別報名方式辦理，考生須先上網登錄並繳寄資格審查資料，通過報名資格審查者，方可上網報名及繳交報名費，網路報名自4月20日10:00起至4月23日17:00止。
符合二技技優保送資格考生，可同時參加二技技優甄審入學招生。符合甄審資格者，可就採計獲獎的技藝技能競賽或技術士職種（類）之各招生類別校系（組）、學程中，最多報名5個校系（組）、學程，但各校得限制考生僅能報名該校1個系(組)、學程；另外通過資格審查的考生，如欲報名有個別學校特殊資格的系（組）、學程時，仍應符合特殊資格規定。
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