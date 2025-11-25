115年二技統測 11/26-12/3報名

技專校院入學測驗中心表示，115學年度二技統一入學測驗報名日期自明天(26日)上午9時起至12月3日下午5時止。一律採用網路報名，詳細資訊可至中心網站下載查閱，或洽電05-5379000轉300詢問。

技專校院入學測驗中心指出，115學年度二技統一入學測驗考試日期為115年4月26日，為維護考生權益，呼籲社會各界避開於考試當日辦理遊行等集會活動。另測驗中心也說明，考生若報考「02共同類」，僅須考國文及英文2科，即可憑此成績報名採計統一入學測驗國文或英文成績，或向將國文或英文成績訂為報名門檻條件的各校二技日間部、進修部學校申請入學。

考生若報考「01護理類」，須考國文、英文、專業科目(一)及專業科目(二)4科，除了可報名採計統一入學測驗「護理類」成績的二技日間部、進修部護理系申請入學，也可憑共同科目國文、英文2科成績，報名採計國文或英文成績，或向將國文或英文成績訂為報名門檻條件的各校二技日間部、進修部學校申請入學。

技專校院入學測驗中心表示，有意報考二技的考生，務必先行瞭解各招生入學管道或學校的相關規定。