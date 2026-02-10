115年交通部3再升級！陳世凱：安全的路 我們繼續走

交通部長陳世凱（中）10日出席2026交通部新春記者會，並於會前受訪。（劉宗龍攝）

交通部於10日舉行115年新春記者會，由部長陳世凱親自主持，以「安全的路，我們繼續走」為主軸，強調交通部已從傳統的建設單位轉化為具備高度韌性的國家神經系統，展望115年，要讓國人感受到建設、服務、安全3個「再升級」。

陳世凱說，面對極端氣候，交通部建立「蘇花路廊3小時啟動疏運SOP」，落實鐵、公、海運聯防接駁。去年9月馬太鞍溪橋斷裂事件驗證了系統整合能力，台鐵光復車站單日疏運最高暴增至5萬人次，成功撐住災區交通。

交通部長陳世凱（前排中）10日出席2026交通部新春記者會，並和與會同仁一起合照。（劉宗龍攝）

在推動道路安全方面，114年1月至11月交通事故30日死亡人數2584人，較112年同期減少190人，呈現逐年持續下降趨勢，近9 成民眾有感停讓文化，顯示道路安全改善措施已逐步發揮成效。交通部推動的道安三箭，包括路口停止線退縮、改善省道路口照明、隔熱紙管理等，皆持續推進。

交通部在115年推動金門港旅運中心試營運，另辦理澎湖馬公港1號國際郵輪碼頭旅運中心完工，以提供大型郵輪靠泊，帶動郵輪經濟。去年國際郵輪來台達567艘次、旅客115萬人次，創下歷史新高。今年將持續深耕海洋觀光航線。

今年公路建設則有「淡江大橋及其連絡道路建設計畫」、「台9線花東縱谷安全景觀大道（台東段）賓朗外環道」、「東西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段改線工程」完工通車，並將持續辦理國道7號高雄路段建設、台9線蘇花公路安全提升、高雄－屏東間東西向第2條快速公路等重要計畫。

機場方面，今年啟用桃園機場第三跑道全數16座臨時過夜機坪，並將完成第三航廈屋頂及帷幕，及桃園航空城全部用地取得。

交通部去年於松山、桃園、高雄機場，首次為國籍航空公司添加永續航空燃油（SAF），桃園機場亦已取得等級四的減碳國際認證，加速建構永續航空生態圈。

陳世凱表示，TPASS行政院通勤月票，在全國已有20個縣市推動31個定期票方案，累計已超過16.4億使用人次，114年為再提升公共運輸使用推廣，分別推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，鼓勵公共運輸使用頻率較低或跨生活圈使用族群，提升公共運輸使用率；並推出TPASS 2.0＋方案，針對中長途國道客運設計優惠措施，吸引民眾搭乘國道客運。

陳世凱強調，115年將是交通服務全面升級的一年，他會用3個「再升級」來定義，建設再升級，打造國家級門面、縫合城市發展；服務再升級，打破城鄉邊界、實踐交通平權；安全再升級，領航智慧交通、人本思維守護下一代。

