115年休耕轉作申報 即日起至2/6截止

〔記者蘇福男／高雄報導〕115年休耕轉作申報即日起至2月6日受理收件，農糧署南區分署表示，同一田區全年以申報2次耕作措施為上限，籲請農友在完成申報後，務必確認申報資料登載正確無誤，才能保障自身權益。

南區分署說明，農友可參考土地所在地縣市政府推薦「在地農友耕作模式」，或自行規劃耕作期程，耕作起始日應為今年度各月1日、11日、16日或21日，結束日為今年或翌年各月10日、15日、20日或最後1日，且須為連續4個月以上，不同耕作措施的耕作期間不得重疊，生產環境維護措施(休耕)每年限申報1次且不得跨年度，其餘措施的耕作期間得跨年度(例如9月16日至翌年2月15日)。

南區分署強調，農友應依所申報項目如實種植，若實際種植情形、耕作期或面積不符時，應於原申報的耕作期間起始日前更正，且變更後耕作期間起始日須晚於變更日，耕作期間開始後，不受理變更申報，提醒農友2月6日前，攜帶相關證明文件至公所或農會完成申報作業。

