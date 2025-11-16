115年健保總額逾兆 賴總統喊話醫療機構加薪

（中央社記者陳婕翎台北16日電）總統賴清德說，今年健保總額創歷年最高，明年預算更高，規模逾新台幣1兆元，若提高點值卻是醫院放在口袋，招募人才不易、問題無從解決，喊話醫療機構經營者替醫事人員加薪。

台大醫院今天下午舉行健康台灣深耕論壇，賴總統致詞時表示，健康台灣推動委員會成立1年多以來推動許多重大事項，包含藉由提高健保總額維持醫療服務品質。避免點值降低，造成第一線醫事人員擔心入不敷出、進而影響人民的醫療權益。

廣告 廣告

賴總統認為，應調升健保總額，今年健保總額9286億元，使用高推估5.5%，並把不應該由健保總額支出、應該由政府公務預算編列的項目移出，共移出181億元，今年健保總額相較去年增加比例達到8.13%，這是歷年來最高總額，成長比例也是歷年來最多。

賴總統指出，明年健保總額還會更高，明年度預算也是使用高推估5.5%，總金額高達9883億元，相較今年增加597億元，如果進一步把應由公務預算支出、不應由健保支付的，明年會再移出199億元，健保總額規模會高達1兆82億元，明年預算已送到立法院，盼立法院儘速審查預算。

賴總統呼籲，不管醫學中心、區域醫院、地區醫院或診所，都應幫工作人員加薪。如果沒有加薪，如今工作選擇機會多，醫師畢業不一定要到醫院、診所，護理人員也是如此，特別是政府已調高點值增加總額，醫療機構因沒有增加薪資而招不到人，那可能就要自己檢討。

賴總統提到，「醫界、診所的負責人不要認為剛畢業多少薪水就可以，醫療服務行業即便是剛畢業也應該要多少以上」，這樣才能不斷強化該領域在社會上的高度，才有辦法生生不息，否則如果今天提高點值，卻是醫院放在口袋，問題無從解決。

賴總統表示，目前健保署調高內、外、婦、兒、急重症給付，針對手術複雜度、嚴重度較高的急難重症等項目，給予較高點值，推動不同工、不同酬健保支付制度，讓內、外、婦、兒、急重症等科能找到足夠人才。

賴總統提到，改善醫事人員待遇，這次也從調整門診診察費著手。根據不同工、不同酬的精神，以診療內容實質給付，分為一般及複雜門診診察費，並訂定醫療支付項目調整順序，強化醫院體質、維持住院營運。

賴總統表示，政府今年為公立機構醫療人員調高專業加給，約加薪5%，加上今年軍公教一律加薪3%，今年公立醫療機構人員整體加薪幅度約8%。希望建立更妥善的醫療環境，讓每個有志於在醫療或其他領域的醫療工作者都可以發揮專業。（編輯：張雅淨）1141116