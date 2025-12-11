115年元旦假期台鐵加開41班車 12/12凌晨0時起開放訂票

台鐵EMU3000城際列車。（圖／資料照片，圖源：台鐵公司提供）





115年元旦 （1月1日）開國紀念日將至，雖然此次元旦在周四，僅放1天假，不過台鐵公司因應旅客出遊疏運需要，仍在114年12月31日、115年1月1日及1月4日加開16班車；另因應各地在12月31日舉辦的跨年晚會，加開北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車25班，合計41列次，並將於12日（周五）凌晨0時起開放購票。

（圖／台鐵公司提供）

台鐵表示，因應115年元旦疏運旅客需要，114年12月31日、115年1月1日及1月4日加開東線、西線及南半環自強號16班；另加開北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車25班。

（圖／台鐵公司提供）

台鐵說明，115年元旦加開列車車票訂於114年12月12日（周五）凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

（圖／台鐵公司提供）

（圖／台鐵公司提供）

