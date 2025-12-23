115年元旦升旗主視覺曝光 阿美族金曲歌手阿洛獻唱

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統府今天公布115年元旦總統府升旗典禮主視覺，以「健康台灣，團結守護」為主軸，由4大醫事團體共同主辦，邀請阿美族金曲歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣與族人獻唱、嘻哈舞風改編而成的健康操等，期待以運動開始滿滿健康正能量共同迎接明年的第一天。

總統府下午舉行「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」公布記者會，總統府副秘書長何志偉致詞表示，這次元旦從早上到晚上，準備了一系列的活動，以「健康台灣，團結守護」為主題，展現醫事夥伴與全體國民團結守護健康台灣的豐沛能量。

何志偉說明，活動也呼應總統賴清德成立健康台灣推動委員會，期盼打造健康台灣，讓國人更健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣，非常感謝4大醫事團體，共同擔任元旦升旗典禮的主辦單位。

何志偉透露，元旦升旗活動有醫師所組成的搖滾樂團在現場熱力開唱，國中小學生用嘻哈舞風改編的國民健康操，以及來自花蓮馬太鞍部落阿美族金曲歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣（Ado. Kaliting. Pacidal）與族人共同獻唱，期待以運動開始，以滿滿健康正能量共同迎接115年的第一天。

元旦升旗活動後，何志偉提到，也將迎接總統府在新的一年首次大開放，從早上9時到下午4時，大開放活動有6大熱點分別是原有的常設展、漫畫及冠軍之路特展、經濟部首度開展、台灣老店、Team Taiwan棒球應援商品，豐富多元的市集攤位，歡迎國人元旦一起來參加升旗典禮，再到總統府作客。

日前發生北捷隨機傷人案，記者關切今年元旦維安人力是否與往年不同，承辦單位之一集智館總經理陳幼軒回應，當天活動現場設有7個管制口，每個管制口都有安檢措施，依照往例模式操作。至於，外圍區域會有台北市警力做交通管制及秩序維護。

記者指名詢問何志偉，元旦當天總統否會一起跳健康操，何志偉表示，請大家元旦當天出席升旗，就會知道。

主視覺設計師林琬津談及，她是以今年花蓮發生馬太鞍溪溢堤，看到許多台灣人團結互助，感受滿滿愛的能量，因此以「醫護超人」為靈感，造型上選用醫療場域中常見的形狀為主軸，像是採血管、膠囊、拔罐、培養皿等，向醫護人員致敬，希望醫護人員看到時能會心一笑。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國致詞表示，此次與中醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會、護理師公會全聯會共同舉辦元旦升旗典禮，這是繼2022年疫情之後再次承接這項重要任務，「健康台灣，團結守護」不只是活動的主軸，更是全體醫護人員長期以來的共同信念，將全力以赴，呈現一個莊嚴、溫暖而且深具意義的升旗典禮。（編輯：張若瑤）1141223