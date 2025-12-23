115年元旦升旗規劃曝光 維安依往例「安檢再入場」

府方策展單位表示，今年活動將設置7處安檢門。（圖／東森新聞）





北捷發生隨機殺人事件後，中央不敢輕忽任何一場大型活動的維安，尤其元旦的府前升旗典禮，外界關注戒備是否因此升級。對此，府方策展單位表示，今年活動將設置7處安檢門，能有效阻絕民眾攜帶危險物品，因此人力配置將循往例辦理，也可望緩解1月2日的警力調度壓力。

民國115年元旦，府前將舉辦升旗典禮，依照往例，總統賴清德、副總統蕭美琴等重要維安對象會站在外接舞台上，舞台下方為重要貴賓席，中間以三軍樂儀隊作為屏障，外圍再架設一層拒馬，最外層才是一般民眾。不過隨機攻擊案發生後，維安是否升級，也備受關注。

廣告 廣告

民國115年元旦活動主視覺率先曝光，以「健康台灣、團結守護」為主題進行設計，並規劃一系列表演，其中還包括嘻哈版國民健康操。至於總統是否會一同上台互動，府方先賣關子。

總統府副秘書長何志偉：「這個舞蹈的難度，我剛剛還在想我們兩個跳不跳得動，元旦當天來升旗就知道了，好不好。」

不過每增加一個活動環節，也都會讓警備作業更為複雜。今年活動維持清晨4點半開放民眾入場，並透過限制人車通行，設立外圍第一層防線，再於寶慶路、公園路、博愛路等周邊，共設置7處安檢門，以因應凱道屆時湧入的大量人潮。

策展單位總經理陳幼軒：「民眾必須通過憲兵同仁的安檢才能入場，更外圍則由台北市警力負責交通管制與秩序維護，以目前的安檢配置來看，現場整體仍屬安全。」

策展單位指出，今年的維安與警力部署，原則上不會調整，主要原因在於安檢門可有效防堵爆裂物、刀具等潛在危險物品。由於攻擊案發生後，北捷力拚在凌晨3點前完成疏運，而總統府則於清晨4點半開放升旗活動，間隔不到兩小時，維持原有配置，也有助於讓隔天1月2日的北市警力調度，稍微喘口氣，目標就是讓民眾在參與國家重要節日以及日常生活中，都能安心無虞。

更多東森新聞報導

卓榮泰不副署財劃法藍白提彈劾 王鴻薇：自以為兒皇帝？

政院提游盈隆任「中選會主委」昌：怕他被綠封殺

「1縣市」加碼普發6000元！ 三讀過關 預計這時間發放

