115年元旦升旗醫事團體主辦 主視覺花蓮「鏟子超人」

總統府今（23）日下午召開「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」公布記者會，說明115年元旦升旗典禮以及總統府大開放參觀活動內容。何志偉副祕書長致詞時表示，總統府115年元旦從早上到傍晚準備了一系列活動，早上元旦升旗以「健康台灣 團結守護」為主題，展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量；也呼應賴總統成立「健康台灣推動委員會」，期盼打造「健康台灣」，讓國人更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」記者會。 (圖/總統府)

何志偉特別感謝四大醫事團體共同擔任115年元旦升旗典禮主辦單位，並提到，活動邀請到醫師搖滾樂團熱力開唱、國中小學童以嘻哈舞風改編國民健康操，以及來自花蓮馬太鞍部落阿美族金曲歌手阿洛·卡力亭·巴奇辣（Ado. Kaliting. Pacidal）與族人共同獻唱，期待與大家從「運動」開始，以滿滿健康正能量共同迎接115年的第一天。

何志偉指出，元旦升旗活動結束後，也將迎來總統府在新的一年首次大開放。總統府自上午9時至下午16時的大開放參觀活動，除了原有的常設展、漫畫及冠軍之路特展，當天亦有由經濟部主辦的特展首度開展，以及台灣老店、TEAM TAIWAN棒球應援商品等市集攤位。歡迎國人朋友元旦一起來參加升旗典禮，典禮後繼續到總統府來做客、走走逛逛。

115年元旦總統府升旗典禮主視覺。 (圖/總統府)

本次元旦升旗典禮活動由中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會及中華民國護理師護士公會全國聯合會四大醫事團體共同擔任主辦單位，且各團體均有代表出席記者會。

醫師公會全聯會理事長陳相國代表致詞時表示，這是繼2022年後，醫事團體再次承接元旦升旗典禮重要任務，深感榮幸也責任重大。今年以「健康台灣 團結守護」為主軸，當天將有來自全國60位醫師、中醫師、牙醫師與護理師一同高唱國歌，帶領大家迎接 2026 年的到來。

本次元旦升旗典禮主視覺，則由目前旅居巴黎的視覺設計師林琬津操刀，林琬津說明，設計靈感源自於花蓮救災「鏟子超人」團結互助的畫面。策展單位集智館總經理陳幼軒則說明，當日將於凌晨5時起在凱道上熱絡展開，包括北一女中樂儀旗隊帶來5首組曲、台南市立醫院急診部主治醫師蘇世揚成立的玫瑰墓樂團，並邀請台北市國中及國小學童組成的街舞團改編國民健康操；最後由來自花蓮馬太鞍部落歌手阿洛·卡力亭·巴奇辣與族人共同獻唱。

