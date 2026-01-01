【115年元旦升旗】元旦總統府升旗典禮 軍民同心共迎新年

記者謝承宏、陳彥陵、林睿奕、葉軒瑜／臺北報導

「中華民國115年元旦總統府升旗典禮」昨日清晨在總統府前登場，許多民眾手持國旗參加，以實際行動展現對國家的支持。現場安排民間表演團體接力演出，國防部示範樂隊與三軍儀隊曲目演奏與操槍配合，展現壯盛軍容。總統賴清德與副總統蕭美琴除向現場國人揮手致意，並在4大醫護公會理事長等領唱下，與民眾齊唱國歌，賴總統感謝醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線，並期盼新的一年全體國民團結守護臺灣健康。

讓世界看見國軍的自信與榮耀

賴總統昨日主持「中華民國115年元旦總統府升旗典禮」，以「健康臺灣，團結守護」為主題，全場軍民齊唱國歌，以實際行動表達對國家的熱愛與認同。此外，國防部長顧立雄清晨率領參謀總長梅家樹上將與各聯參單位代表，以及陸、海、空軍官校、國防大學政戰學院、管理學院、理工學院、國防醫學大學、陸軍專科學校及空軍航空技術學院等9所軍事校院學生代表，共同參加元旦總統府升旗典禮，場面隆重。

儘管昨日臺北清晨細雨低溫，民眾不畏濕冷，陸續進入總統府前廣場迎接新年第一道曙光。活動由北一女中樂儀隊率先登場揭開序幕，隨後由臺南市立醫院急診部醫師組成的「玫瑰墓樂團」透過音樂演出，傳達生命教育理念；接續登場的則是來自臺北市的國中與國小學生街舞團隊，以結合嘻哈元素的國民健康操進行表演，傳達健康生活概念。

典禮開始前，國防部示範樂隊與三軍儀隊共同配合「健康臺灣，團結守護」活動企劃主軸，以〈國徽進行曲〉、〈奪標〉、〈青春〉、〈中華職棒之歌〉及〈就一起〉等國人耳熟能詳的曲目，並結合三軍儀隊「精誠團結」、「希望無限」等隊形變化與花式操槍，展現壯盛軍容，讓世界看見國軍的自信與榮耀，共同迎接新年。

升旗典禮由「中華民國醫師公會全國聯合會」等4大醫護公會理事長及極地超馬選手陳彥博共同擔任領唱，全場軍民齊聲高唱，象徵軍民一心的信念。隨後，在示範樂隊奏響〈國旗歌〉中，青天白日滿地紅國旗冉冉升起，也象徵中華民國115年正式到來。

總統賴清德與副總統蕭美琴昨日清晨出席「中華民國115年元旦總統府升旗典禮」，與國人共同向國旗敬禮。（記者陳彥陵攝）

國防部長顧立雄與軍事校院學生親切互動。（記者陳彥陵攝）

三軍儀隊展現壯盛軍容，讓世界看見國軍的自信與榮耀。（記者陳彥陵攝）

民眾不畏細雨低溫，在府前廣場與國旗合影。（記者葉軒榆攝）