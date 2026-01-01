【115年元旦升旗】各縣市舉辦升旗典禮 展「同島一命」真諦

記者孫建屏、張雅淳／綜合報導

為迎接民國115年嶄新年度，國軍各作戰區官兵分別參加各縣市政府元旦升旗典禮。其中，南部駐軍官兵代表參加高雄市政府升旗活動，除海軍陸戰隊樂儀隊帶來操槍展演，亦陳展CM34裝步戰鬥車等裝備，讓民眾近距離合影、體驗國防；金防部官兵投入金門縣烈嶼鄉「元旦升旗暨全民健走」，與民眾以健走迎新交流；澎防部官兵則赴澎湖縣政府升旗典禮，在海風與朝陽中以壯盛軍容，共同展現「軍民一心」精神。

高雄市升旗典禮以「躍動高雄 智慧共榮」為主題，邀集南部駐軍官兵代表共襄盛舉，並由海軍陸戰隊樂儀隊帶來精采演出；活動也於文化中心大廳前兩側道路陳展CM34裝步戰鬥車、輕型戰術輪車等裝備，並規劃互動體驗與全民國防教育宣導，讓民眾近距離認識、體驗國防。市府團隊與各界民眾齊聚祈願，以昂揚士氣迎接新年，凝聚守衛家園的堅定信念。

金門縣烈嶼鄉公所昨日於東林運動場舉辦「2026年元旦升旗典禮暨全民健走」，由烈嶼守備大隊大隊長李上校率領官兵，在晨曦中整齊列隊，面向國旗敬禮並高聲齊唱國歌，看著青天白日滿地紅國旗在晨風中冉冉升起，象徵國家主權照耀於金門及9大離島，以實際行動展現軍人愛國信念，堅定捍衛國土決心。隨後，軍民攜手參加健行活動，沿途在輕鬆步伐中交流情誼，以健康方式迎接新年。

此外，澎防部政戰主任王上校昨日也率官兵代表前往澎湖縣政府前廣場參加升旗典禮。在冬日冷冽的海風與新年初綻的曙光下，官兵以壯盛軍容與嘹亮的歌聲，與現場民眾共同迎接新年首日，展現「同島一命、軍民一家」真諦。

海軍陸戰隊樂儀隊在高雄市元旦升旗典禮帶來操演，展現勤訓精練成果，贏得民眾掌聲。（記者孫建屏攝）

金門烈嶼鄉公所舉辦元旦升旗暨健走活動，烈嶼守備大隊官兵代表整齊列隊向國旗敬禮並齊唱國歌，展現愛國信念。（記者張雅淳攝）

澎防部官兵代表列隊前往澎湖縣政府前廣場參加升旗典禮。（澎防部提供）