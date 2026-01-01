【115年元旦升旗】海官校友會升旗 傳承錨鍊精神

文：記者林睿奕

海軍司令部昨日舉辦「海軍軍官學校校友會民國115年元旦升旗暨全民國防教育活動」，活動在北部及南部兩場地同時辦理，邀請海軍前輩及眷屬共襄盛舉，一同迎接新年。北部場次由海軍司令蔣正國上將主持，升旗典禮中，蔣司令與校友們齊聲高唱國歌，場面熱血沸騰，展現愛國情操。

蔣司令表示，感謝各位校友將人生中最寶貴的歲月奉獻給海軍，奠定海軍穩固的基礎，全體官兵也將踵武前賢、同舟共濟，持續肩負捍衛海疆、守護家園的重責大任。活動於全體人員齊聲合唱海軍軍歌後圓滿結束，過程慷慨激昂，充分展現海軍錨鍊精神。

（圖：海軍司令部提供）