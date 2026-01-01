【115年元旦升旗】用歌聲傳遞勇氣 致謝鏟子超人

文：記者葉軒瑜

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年溢流釀災，馬太鞍部落金曲原住民歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣於總統府115年元旦升旗典禮演唱〈同一處家園〉，用歌聲為家鄉的族人傳遞勇氣，同時也向所有投入光復鄉災後復原的「鏟子超人」表達最深的感謝。表演中，馬太鞍部落族人獻唱古調，盼透過歌聲的力量，向每一位支持花蓮的國人致謝。

〈同一處家園〉歌詞中提到「災難能夠擦亮我們的靈魂，我們是世世代代的馬太鞍」，除代表國人在災害中團結伸出援手，展現人性光輝，更傳遞馬太鞍部落世代珍愛家園的榮譽和自信。

（圖：記者謝承宏）