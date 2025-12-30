115年元旦總統府升旗總彩排 陳彥博加入領唱國歌

記者古可絜／臺北報導

中華民國115年元旦總統府升旗典禮今（30）日舉行總彩排，包括國防部示範樂隊暨三軍儀隊、北一女中樂儀旗隊、SoulMan與國中小舞者、原民歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣等出席；今年以醫護人員為主組成的國歌領唱團，加入極地超馬選手陳彥博，除提倡運動保持身體健康，也預告將再次代表臺灣挑戰北極圈賽事，讓世界看到臺灣人的堅持與力量。

此次元旦總統府升旗典禮主題為「健康臺灣 團結守護」，主辦單位中華民國醫護團體元旦升旗典禮委員會，是由國內4大醫護公會，包括醫師、中醫師、牙醫師、護理師等組成。高達60人的領唱團中，有許多對臺灣醫療做出重大貢獻的醫師；另一大亮點是極地超馬選手陳彥博，元旦完成領唱後，將從府前凱道出發，負重拉行約20公斤的比賽用雪橇，前往目的地高雄，全程約433公里，為明年3月1日北極圈賽事前的環臺模擬訓練，希望能再次奪得佳績，讓世界看見臺灣。

廣告 廣告

升旗典禮前在凱道上安排的演出，預計從凌晨5時開始，由「北一女中樂儀旗隊」，擔任首發表演隊伍；為呼應健康臺灣主題，由SoulMan舞團與臺北市國中小學年輕舞者演出的節目「國民健康操尬嘻哈」。

凱道上最後一段演出則是由原住民歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣擔綱，吟唱阿美族母語創作，與族人一起獻唱古調，其故鄉馬太鞍部落雖在花蓮洪災中遭受重大損失，但也被來自全臺、自發性投入救災的鏟子超人們深深溫暖著，透過元旦升旗的演出，為家鄉的族人加油打氣，同時也感謝每一位支持花蓮的臺灣人。

極地超馬選手陳彥博元旦完成領唱後，將從府前凱道出發，負重拉行約20公斤的比賽用雪橇，前往目的地高雄，全程約433公里。（記者古可絜攝）

中華民國115年元旦總統府升旗典禮今日舉行總彩排。（記者古可絜攝）

原住民歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣吟唱阿美族母語創作，與族人一起獻唱古調。（記者古可絜攝）

北一女中樂儀旗隊擔任首發表演隊伍。（記者古可絜攝）

呼應健康臺灣主題，由SoulMan舞團與臺北市國中小學年輕舞者演出的節目「國民健康操尬嘻哈」。（記者古可絜攝）

國防部示範樂隊暨三軍儀隊展現極致的力量與紀律。（記者古可絜攝）

國防部示範樂隊暨三軍儀隊此次帶來《國徽進行曲》、《奪標》、《青春》、《中華職棒之歌》、《鬥陣》、《就一起》、《風起雲湧進行曲》，以及《三軍軍歌》等曲目。（記者古可絜攝）

儀隊隊員們手持國造M1式半自動步槍，加上刺刀重達6公斤，每位隊員都經過上千次的訓練，才能將槍枝拋起再精準接回。（記者古可絜攝）

儀隊隊員們手持國造M1式半自動步槍，加上刺刀重達6公斤。（記者古可絜攝）

儀隊隊員們展現精湛操槍技術。（記者古可絜攝）