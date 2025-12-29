115年元旦起新北市家戶廚餘交付收運 無須區分生熟廚餘

新北市自明年1月1日起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶。（新北市環保局提供）

中央自民國115年1月1日起禁止家戶廚餘養豬，新北市環保局修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」公告，轄內家戶廚餘自明年1月1日起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶，後續將優先以多元再利用方式處理，以達資源再利用目的。

環保局表示，非洲豬瘟疫情前，清潔隊收運家戶廚餘分為生、熟廚餘，生廚餘採自主堆肥、高效堆肥、黑水虻生物處理及厭氧共消化等多元再利用方式處理；熟廚餘則作為畜牧場餵養豬隻使用。

現因中央政策決定115年起禁止家戶廚餘作為養豬飼料，隨之調整轄內家戶廚餘清運方式，不再區分生熟廚餘，均以再利用作為主要處理方式，在處理量能未充足到位前，則部分以脫水減積後以焚化方式處理。

環保局指出，已修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」之公告，於115年1月1日起生效，以利市民遵從；若屬原委託合格清除處理機構處理一般垃圾或廚餘者，則仍可維持原收運處理方式，無須更動。另外，清潔隊收運家戶之一般垃圾或廚餘，皆應符合分類及瀝乾水份等相關規定，如有違反規定者，清潔隊得拒收。

環保局說明，環境部亦已針對115年1月1日起至12月31日訂為緩衝期間，除家戶及小吃攤的廚餘禁止養豬外，以正面表列方式律定可於緩衝期間交付畜牧場作為廚餘養豬使用對象，包括學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關、團膳業者、連鎖便利商店、餐館業、百貨公司、超級市場、連鎖速食店、長期照護機構、食品製造業、飲料製造業、果菜批發市場等。

另於115年緩衝期間，飼養豬隻的畜牧場須符合裝設AIOT設備、載運車輛裝設GPS、及取得再利用檢核等資格，始可執行廚餘養豬，前述可交付廚餘養豬之對象業別可參考環保局官網「因應非洲豬瘟專區」之合格廚餘養豬畜牧場（目前有52家申請審核中）或清除處理機構資訊委託處理。

環保局提醒，落實源頭減量，吃多少煮多少，從日常生活中落實「惜食」行動，避免不必要的浪費，實際減輕環境的負擔；此外，請勿使用來源不明的肉品；另動物骨頭、硬殼、未烹煮的生肉、內臟及其製品均非屬廚餘類別，請民眾使用專用垃圾袋裝妥後交付垃圾車，以妥善焚化處理。

