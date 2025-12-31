115年元旦起 公費新冠疫苗擴大全民接種

115年1月1日至2月28日期間，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」/嘉義市府提供





嘉義市政府衛生局指出，115年1月1日至2月28日期間，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，適逢新曆年跨年活動及農曆春節連假將至，民眾聚會旅遊等活動頻繁，人潮易聚集，呼吸道疾病傳播風險上升，而接種疫苗約需2週後才會產生保護力，提醒符合接種資格的民眾儘速接種。

衛生局表示，滿12歲以上民眾可擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1任一廠牌疫苗接種，滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納LP.8.1疫苗，2種疫苗均安全有效。過去曾感染過新冠、曾接種原始株或雙價疫苗已不具免疫效力，國內新冠併發重症本土及死亡病例有94%皆未接種本季新冠疫苗，籲請民眾儘早接種新冠疫苗，保護自己與家人。

另外，自115年1月1日起至1月31日期間，疾病管制署提供約3,000劑四價流行性腦脊髓膜炎疫苗（批號：AMVB039A，效期至115年1月31日），供民眾至國內32家旅遊醫學合約醫院（嘉義市為天主教聖馬爾定醫院）接種，免收疫苗藥品費，若需申請「國際預防接種證明書」（黃皮書）、醫院掛號費、診察費等費用，則依規定收費。

該疫苗適用年齡為2至55歲民眾，有接種需求可電洽天主教聖馬爾定醫院 (健康管理中心05-2756000分機3303、3302)預約，疫苗數量有限，用罄即止。接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，請攜帶健保卡、護照（或影本）前往旅遊醫學門診，經醫師評估後接種，此批疫苗如提早接種完畢，將啟用新批號疫苗並恢復收費，每劑疫苗費新臺幣1,525元。

衛生局長廖育瑋說明，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，好發於冬春兩季（每年11月至隔年3月），可以透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫而感染，潛伏期2到10天。症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀（如精神錯亂）、昏迷、抽搐等，需要及時給予抗生素治療。

衛生局表示，流行性腦脊髓膜炎為全球性的疾病，全球都有感染個案，最主要的流行地區位於撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，人口聚集場所或活動也較容易造成疾病傳播，沙烏地阿拉伯政府要求赴該國朝覲必須接種，並需出示黃皮書。

接種後約7至10天可產生保護力，保護力可維持5年。如持續暴露於高風險環境，可考慮每5年追加接種一劑疫苗。有關疫苗合約醫療院所及相關訊息可至衛生局官網/主題專區/疫苗專區(https://gov.tw/kAP)查詢，或電洽衛生局詢問(05-2338066)。

