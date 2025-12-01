「115年全國美術展」徵件簡章公布

【記者蔡富丞/綜合報導】由國立臺灣美術館主辦的「全國美術展」，長期以來致力於培育及發掘臺灣美術創作人才，並提供藝術家展示創作的平台。本屆「115年全國美術展」將繼續秉持競賽、獎勵、展覽並行的辦展方式，促進各類藝術創作的發展與交流。本屆延續線上報名的模式外，篆刻類與版畫類採原件送審，參賽者除完成線上報名，亦須於主辦單位規定時間內將作品原件送達至國美館。簡章即日起於國美館官方網站正式公布，12月起，紙本簡章亦於國美館、各生活美學館、直轄市及縣市文化局供創作者免費索取。

「115年全國美術展」預定網路報名期間為明（115）年1月6日至20日止。本展以分類、分項的公開徵件競賽機制，共計以11類項進行徵件，分別為水墨、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、雕塑、攝影、新媒體藝術、綜合媒材；以多元媒材來兼具傳統與創新，並反映當代藝術的創作趨向，希望藉此提供各領域藝術家創作發表的平臺，並使民眾有深入認識臺灣各類藝術創作特色的機會。

為鼓勵創作者積極參與，「115年全國美術展」11類項分別設立有金牌獎（獎金新臺幣25萬元，獎座乙座，獎狀乙紙〕、銀牌獎（獎金新臺幣12萬元，獎座乙座，獎狀乙紙）、銅牌獎（獎金新臺幣8萬元，獎座乙座，獎狀乙紙）及入選（發給入選證書乙紙）。此外，連續三年獲得同一類項前三名（金牌獎、銀牌獎、銅牌獎）者，得連續三年以「免審查」参與展覽展出，並發給「榮譽狀」乙紙。本展得獎及入選作品將於國立臺灣美術館展出。歡迎創作者們踴躍投件共襄盛舉，傳遞臺灣藝術的創作能量。