【115年全民國防教育「寒假戰鬥營」開放報名】國軍精銳盡出 扎根全民國防

記者葉軒瑜／綜合報導

國防部民國115年全民國防教育「寒假戰鬥營」即日起至12日下午5時止開放報名，今年特別安排拖式2B飛彈體驗營、阿帕契體驗營及合理冒險體驗營等16個營隊，學子有機會近距離接觸國軍各式軍武裝備，藉實作及實況參訪，建立全民國防信念，歡迎年滿15足歲國中應屆畢業生、未超過32歲在學學生報名參加，錄取名單將於16日公布。

16營隊 規劃召訓605人

為推動全民國防教育，國防部規劃1月27日至2月6日辦理寒戰營，計有拖式2B飛彈、M1A2T戰車、海馬士、阿帕契、黑鷹、傘訓、海軍勇士、戰場抗壓、合理冒險、憲兵鐵衛、國防科學、廣播等12個體驗營，以及空軍新竹、臺南、花蓮、屏東等4個基地體驗營，合計16個營隊；召訓對象以具中華民國國籍，年滿15歲國中應屆畢業生、未超過32歲在學學生（不含83年1月1日以前出生者），規劃召訓605人。

報名方式部分，憲兵鐵衛體驗營、國防科學體驗營、廣播體驗營等3個營隊採網路報名，須線上填註表單申請（限額制，先報名先錄取），其餘由營隊結合招募，邀集轄內周邊學校學子參加，非轄內周邊學校報名者，以郵寄方式寄送報名表至參加營隊，完成報名程序。報名時間至12日下午5時止（郵寄報名以郵戳為憑），並將於16日公布錄取名單。

近距離接觸陸軍新戰力 見證建軍備戰成果

值得注意的是，今年特別安排的M1A2T戰車體驗營等3個陸軍新戰力營隊，課程安排包括國軍新型M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統、海馬士多管火箭系統、M1A2T戰車等裝備陳展及介紹，引領學子近距離接觸國防軍武，見證建軍備戰成果，進一步深化全民國防。

另為關懷弱勢家庭學子，各辦班單位將主動聯繫轄區內政府社會局、學校及非營利（社福）機構，以推薦函或證明文件薦報中低收入戶（弱勢）學子參加營隊活動，且薦報人數不納入總召訓員額，詳細資訊可至「全民國防教育網」查詢。

海馬士體驗營安排裝備陳展及隊史館導覽等課程，使學子能了解國軍新式武裝。（本報資料照片）

「海軍勇士體驗營」AAV7兩棲突擊車搭乘體驗，讓學子感受奔馳沙灘與水際的震撼。（本報資料照片）

空軍6聯隊安排「3型機空中動態操演」，包括E-2K、P-3C及C-130H型機配合各式戰場狀況，進行多項戰術動作。（本報資料照片）

憲兵鐵衛體驗營引領學員了解憲兵如何發揮精實戰力。（本報資料照片）

廣播體驗營的學員透過實作課程，體驗漢聲廣播電臺日常工作，深化敵我認知。（本報資料照片）