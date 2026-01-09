115年全障運 落實資訊無障礙、參賽零距離

今天記者會以展現「點字」的啟動儀式，宣布115全障運賽會正式啟動，也象徵新北市對所有身障運動員的深切重視

115年全國身心障礙國民運動會在新北邀請民眾一起為選手加油

左起視障田徑選手吳儂彬、視障游泳選手林立翔、視障跑者李協興、視障陪跑員劉騏瑋 一起分享115全障運備戰心情

115年全國身心障礙國民運動會將於今年5月23日至26日在新北市隆重登場，為迎接賽會到來，新北市體育局今天(9日)在市府舉辦《設計有溫度》記者會，正式公開本屆賽會主視覺、大會服裝，以及多項貼心設計賽會用品。新北市長侯友宜與亞帕運視障田徑選手吳農彬、亞帕運視障游泳選手林立翔及萬金石馬拉松視障跑者也是身障運選手李協興共同出席，宣告賽會準備就緒正式啟動，全國民眾可一同參與這場貼心有溫度的運動盛會。

廣告 廣告

市長侯友宜表示，全國身心障礙國民運動會不僅是一場體育競賽，更是身障朋友展現生命韌性、突破障礙、實踐自我的重要舞臺，每一位身障運動員的努力，都值得被看見、被支持，更應該被溫柔地對待。今年主視覺標語「心連新 一起拼」蘊含深厚寓意，其中「心」象徵熱情、「連」代表團結、「新」則呼應新北的創新活力，而「拼」則有雙重意涵，不僅代表運動員拼搏不懈的精神，也象徵城市與社會攜手打造更友善、共融未來的目標。

體育局表示，本屆賽會在無障礙設計上再進一層，推出多項創新服務，包括全新導入的「點字專屬設計」製作多項點字用品，除服務手冊、獎狀與獎牌外，識別證與號碼布更是首次提供客製化點字設計，讓視障選手能安心辨識、感受平等尊重；另一亮點則是「服務手冊有聲書」首創段落式重點語音播放，內容分類明確、操作簡單，資訊即時掌握，成為比賽期間的重要資訊輔具。透過貼心的細節，實踐「資訊無障礙」與「參賽零距離」的核心理念。