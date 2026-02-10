115年加強重要節日安全維護工作啟動 黃敏惠向春節執勤人員送溫暖鼓勵

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】春節將至，嘉義市全體警察及消防、憲兵、義警、民防、義交、義消、志工及守望相助隊等執勤人員將自昨(9)日22時起，投入達15日的加強重要節日安全維護工作。嘉義市長黃敏惠昨日晚間帶領市府團隊，偕同市議會議長陳姿妏、多位議員、警友會、九華山地藏庵、圓福寺等團體與義警、民防、志工、守望相助等大隊幹部共同自市府警察局出發，前往第一及第二分局向辛勞的警察同仁、協勤民力加油打氣，感謝第一線警、民力的奉獻及辛勞。

黃敏惠市長表示，新春即將到來，為期15日的加強重要節日安全維護工作自即日起至2月23日24時之間展開。感謝全體警消與來自民間的協勤民力，犧牲假期維護市民生命財產安全、確保交通的順暢與平穩，讓治安無虞，也讓民眾能安心過好年。同時也感謝各界昨日共同參與宣慰，以行動為嘉義市辛勤的警消與協勤人員送上溫暖與肯定，相信有了警消與民間力量的共同守護，嘉義市定能更加平安，也希望過年期間，民眾能為守護城市的警消及協勤人員送上鼓勵，祝福大家新的一年幸福加碼、馬到成功。

同時，黃敏惠市長也提到，感謝全體警察從去年320+1嘉義市城市博覽會、國際管樂節、跨年晚會至今年振興消費金發放作業，全力動員執行安維工作，讓各項活動順利完成，勉勵執勤同仁在春節期間發揮行政團隊力量，提供各項服務作為，確實做好治安平穩、交通順暢、民眾安心等工作，建構「全齡共享、世代宜居」的幸福永續城市，讓市民平安、快樂過好年。

昨日，黃敏惠市長帶領市府團隊偕同支持警消及協勤警力的各界團隊，自市府警察局出發，前往第一及第二分局為第一線執勤人員送上溫暖鼓勵，同時也送上暖暖包、各項慰問品表達支持。

聯合宣慰活動後，警察局隨即展開擴大臨檢威力掃蕩專案，針對KTV、電子遊戲場、汽車旅館、酒家、網咖及青少年經常聚集等易發生治安事件場所，執行路(臨)檢等攻勢勤務，強勢執法展現公權力，宣示捍衛嘉義市治安的決心，讓市民能夠安心歡度春節假期。

圖：春節將至，嘉義市全體警察及消防、憲兵、義警、民防、義交、義消、志工及守望相助隊等執勤人員將自昨(9)日22時起，投入達15日的加強重要節日安全維護工作。嘉義市長黃敏惠昨日晚間帶領市府團隊，偕同市議會議長陳姿妏、多位議員等前往慰勞。（記者吳瑞興翻攝）