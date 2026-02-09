115年加強重要節日安全維護工作展開 林茂盛代理縣長慰勉員警及協勤人員

▲宜蘭縣啟動115年加強重要節日安全維護工作。

【記者 林明益／宜蘭 報導】115年加強重要節日安全維護工作從2月9日22時至2月23日24時止為期15天，宜蘭縣代理縣長林茂盛9日晚特別到宜蘭警分局慰問員警及協勤人員，除嘉勉各單位忠勤職守維護春節治安，並代表縣府頒贈紀念品給義警民防等單位表達關懷與敬意，並祝賀佳節快樂。

宜蘭縣115年加強重要節日安全維護工作，2月9日晚間21時在宜蘭警分局七樓禮堂舉行，宜蘭縣政府代理縣長林茂盛由縣警察局長陳金城陪同到場主持，包括宜蘭縣警察之友會理事長陳虞鎰、宜蘭縣義警大隊長楊杰、宜蘭縣民防大隊長張耀徽、宜蘭縣交通義警大隊長李傳鋆、宜蘭縣警察志工大隊總幹事潘岳等多單位主管到場。

▲ 林茂盛代理縣長(中)慰勉員警及協勤人員並宣導防詐。

另宜蘭分局分局長呂文廷帶領陳献文、陳文李二位副分局長及各組長、隊長、各分駐、派出所長等員警出席，到場並有警友會宜蘭辦事處主任林明益及宜蘭義警中隊長李重宥、宜蘭民防第一中隊長謝焰西、宜蘭民防第二中隊長黃學恆、宜蘭民防第三中隊長游錫谷、宜蘭交通義警中隊長林順德、宜蘭志工中隊長鐘錫章等多位協勤幹部出席。

▲安排與宜蘭分局同仁留影。

林茂盛代理縣長表示，春節期間人潮與車流顯著增加，警方特別針對公共運輸場站加強安全巡邏，並結合各類協勤民力，建構警民合作平台，有效提升應變效能與社區防護能量。針對寒假期間青少年活動頻繁，警方加強巡守網咖、KTV、公園等青少年聚集場所，落實防範偏差行為與犯罪預防。交通方面，除設置「交通快打部隊」即時疏導車流外，亦全面強化取締酒駕行動，維護用路人安全。並持續以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為目標，統合各項警政與民力資源，全力守護縣民與遊客在春節期間安心、順利過好年。

▲林茂盛代理縣長現場分發馬年紀念紅包表示敬意。

代理縣長林茂盛現場除分別致贈紀念品，慰問春節期間堅守崗位的員警、義警、民防、義交、志工及警友會等協勤人員，肯定其辛勞付出，並安排警察局長陳金城、宜蘭分局長呂文廷等員警及協勤同仁拍照留念，隨後林代理縣長並分發「馬年紅包」給在場每個人員，現場新春氣氛洋溢。(照片記者林明益攝)