「115年加強重要節日安全維護工作」自2/9至2/23實施讓民眾安心過好年

行政院於今（五）日院會由各相關部會提報春節期間強化施政措施，內政部長劉世芳表示，因應一一五年農曆春節連續假期將至，警政署將於二月九日廿二時起至二月廿三日廿四時止，為期十五天，將實施「一一五年加強重要節日安全維護工作」，由全國各警察機關執行，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸執行各項勤務。劉部長指出，鑑於近期發生隨機襲擊案件，隨著農曆新年將至，已要求各警察機關盤點轄內各大眾運輸場站、捷運車站、火車站、觀光景點、宮廟及舉辦燈會地點等人潮聚集處所，加強安全維護工作。

劉世芳表示，今年加強重要節日安全維護工作延續過往三大主軸，在治安平穩部分，採取「犯罪預防、偵防並重」之方式，著重維護金融機構安全及取締賭博犯罪為主；另在交通順暢部分，將針對易壅塞路段（景點），加強指揮疏導以維持交通順暢，減少交通事故發生；在民眾安心部分，將運用協勤民力資源，積極投入與治安、交通有關的服務，並視需要在人潮聚集處所設置機動派出所，以即時回應民眾需求。

劉部長強調，為讓全體國民安心過好年，連假期間全國警察機關持續堅守崗位，廿四小時守護治安及維持交通順暢。另也提醒警察同仁，執勤務必注意安全及身體健康。同時為維護警察同仁權益，已請各縣市警察局事先規劃春節連假勤休，讓輪值員警提前安排返家團聚的交通工具，並向所有員警的家人致謝；劉部長也請各地方首長要嘉勉辛勞執勤的警察同仁，作最堅強的後盾。